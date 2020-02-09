«Оскар-2020»: будут ли сюрпризы?

Обойдет ли «Джокера» и «Однажды в Америке» военный эпос «1917»? «Прокатят» ли голливудского классика Мартина Скорсезе? Получит ли своего первого актерского «Оскара» 54-летний Брэд Питт?

Эксперты и любители кино во всем мире гадают по поводу наград Американской киноакадемии, которые будут вручены в ходе 92-й ежегодной церемонии «Оскар» 9 февраля. Она пройдет в кинотеатральном центре «Долби», где проводится с 2002 года, и начнется в 8 часов вечера (по времени Восточного побережья США). В режиме живой трансляции и стриминга ее покажет для миллионов любителей кино во всем мире телеканал ABC.

…Плюс темная лошадка

Конечно, главная интрига окружает будущего победителя в ключевой категории «лучший фильм». Здесь девять претендентов-номинантов, из которых кинообозреватели выделяют трех фаворитов. Это строгая и эпичная военная драма «1917», снятая режиссером Сэмом Мендесом под документ и воскрешающая «окопную правду» о Первой мировой войне.

С ней почти на равных конкурирует псевдокомикс «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, приспосабливающий приемы фэнтези к жанровым конвенциям экзистенциального триллера в духе «Таксиста». Как довольно высокие оцениваются также шансы на успех саркастически едкой и, одновременно, мелодраматичной комедии Квентина Тарантино, продолжающего переписывать историю – на этот раз Голливуда – вслед за его «ревизионистским» взглядом на войну в «Бесславных ублюдках».

Дополнительный саспенс этому гаданию придают усилившиеся в последнее время разговоры про самую темную и резвую лошадку сезона – южнокорейскую сгущенную до пародийности сатиру «Паразиты» режиссера Пона Джун-Хо на извечно востребованную тему о конфликте «принцев и нищих». Если эта картина одолеет своих конкурентов, то это станет первым в истории оскаровских наград случаем, когда иностранный фильм одновременно торжествует как в международной категории, так и в категории «лучший фильм».

В международной категории шансы «Паразитов» считаются почти 100-процентными. Ему реально может противостоять, пожалуй, лишь ретродрама испанского ветерана Педро Альмодовара «Боль и слава», в которую постановщик вложил свою личную боль и славу. Напомним, что в финальную пульку в этой категории не вошел российский фильм «Дылда». Так что «русский след» на церемонии будет представлен только анимационной короткометражкой «Дочь» работающей в Чехии Дарьи Кащеевой.

Цена перевоплощения

При такой жесткой борьбе престижная категория «лучший режиссер» может стать утешительным призом для проигравшего в главной категории. Здесь фаворитами считают Мендеса и, чуть в меньшей степени, Филлипса и Тарантино, но не исключается и экспансия Пона Джун-Хо. Впрочем, и последнего из этой доблестной пятерки номинантов, патриарха Скорсезе, нельзя сбрасывать со счетов. Магия и авторитет выдающегося мастера могут добавить ему победные баллы.

За лучший оригинальный сценарий, как считают эксперты, реально поборются Тарантино и Пон Джун-Хо. А премию за сценарий, адаптированный из литературного произведения, прочат новозеландцу Тайке Вайтити, создателю необычной антифашистской трагикомедии «Кролик Джоджо».

По контрасту с вышеприведенными категориями в актерских номинациях уже изрядное время назад выявились бесспорные фавориты. Здесь можно говорить о большой четверке, которая на подступах к «Оскарам» методично забирала почти все награды, начиная с «Золотого глобуса».

Среди мужчин уверенно лидирует Хоакин Феникс, выдающийся актер-органик, сыгравший Джокера, сложнейшую роль трагического клоуна, бросившего кровавый вызов враждебной ему современной цивилизации. Впрочем, помешать триумфу Феникса могут Антонио Бандерас («Боль и слава») или Адам Драйвер («Брачная история»).

В категории «лучшая актриса» еще меньше сомнений. Здесь готовится принять золоченную статуэтку «Оскара» Рене Зельвегер. В крепком, но достаточно заурядном байопике «Джуди» о легендарной певице и актрисе золотого века Голливуда Джуди Гарланд Зельвегер превзошла себя – и по накалу чувств, которыми фонтанирует ее героиня, и по степени физического перевоплощения. А последнее всегда импонирует голосующим академикам, которые по-детски радуются экранным метаморфозам, делающим любимых звезд практически неузнаваемыми.

Примерно такая же степень уверенности ощутима в прогнозах относительно категорий актеров второго плана. Среди женщин общественное мнение уже давно определилось, отдав эту премию Лоре Дерн, с концертным блеском сыгравшейя циничную и пройдошливую адвокатессу в «Брачной истории». А у мужчин благодарственную речь, вероятно, уже пишет Брэд Питт, который у Тарантино сыграл бесконечно обаятельного парня, покладистого и неприхотливого каскадера.

И снова без ведущего

Любопытная ситуация возникла с документальной лентой «Страна меда» из Северной Македонии о доброй и неутомимой женщине-пчеловоде, чья жизнь и промысел рушатся из-за бесцеремонных и глуповатых новых соседей. Эта картина фигурирует как в документальной категории, так и в международной (где почти все наблюдатели, как было отмечено выше, отдают премию «Паразитам»). Сильную конкуренцию «Стране меда» в категории полнометражных документальных лент составляют две картины на тему войны в Сирии «Пещера» и «Для Самы», а также «Американская фабрика», где запечатлена острейшая производственная коллизия на американском производстве, где хозяйничают новые владельцы из Китая.

Как и прошлом году, продюсеры оскаровской церемонии решили обойтись без ведущего шоу. Напомним, что отказу тогда предшествовал скандал, когда выяснилось, что приглашенный ведущим комик Кевин Харт в прошлом рассылал гомофобные твиты.

В числе будущих «вручантов», среди других звезд, называют Сандру О, Тимоти Шаламе, Реджину Кинг, Джеймса Кордена. Планируются музыкальные выступления Элтона Джона, Идины Мензел, Жанель Моне и главной победительницы последней церемонии «Грэмми» Билли Айлиш.

Обозреватели замечают, что отсутствие конферансье-острослова не мешает нынешней церемонии сохранить традиционную для Голливуда либерально заряженную ангажированность. Предполагается, что презентеры и получатели наград могут затронуть такие острые темы, как будущие выборы президента США, недавний импичмент, изменения климата и дискриминация меньшинств и женщин.

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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