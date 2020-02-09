В Беларуси сняли короткометражку о жизни Джона Уика

В рамках фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm(Минск) организаторы представили короткометражный фильм о детстве Джона Уика.

Авторы взяли за основу ленты белорусские корни Уика. В которых персонаж признался в 3 части франшизы.

Джон Уик — это американский боевик, придуманный режисерами Девидом Лейтчем и Чадом Стахельски в 2014 году. Его роль исполнил знаменитый актёр Киану Ривз.

По сюжету наемного убийцу на самом деле звали Джардани Йованович и вырос он в небольшом селе Подгорье. Мальчика буквально «ростили всей деревней». Дедушка Уика вспоминает, что парень был безумным непоседой и всегда был чем-то увлечён.

Согласно истории персонажа в Америку Джон попал благодаря циганам, которые буквально украли его.

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