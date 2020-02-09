Бывшая герцогиня возвращается в кино

Бывшая герцогиня возвращается в кино

09.02.2020, 22:30, Новости дня

Меган Маркл получила предложение сыграть в картине «Загадочное убийство».

Напомним, что, выйдя замуж за принца Гарри, Меган автоматически получила запрет не только на съёмки, но и даже на привычные всем социальные сети.

До этого Маркл была довольно успешной актрисой. Девушка была замечены в таких работах как: «Долго и счастливо», » Касл», «Лига» и другие. Одной из самых запоминающихся её ролей была главная героиня сериала «Форс-мажоры».

В конце 2019 Меган и Гарри отреклись от королевских титулов, чтобы начать свободнее жить. Пару явно не устраивал уклад внутри семьи монархов. Меган не раз признавалась, что хочет просто спокойно жить, воспитывать детей, без постоянно контроля и давления из вне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика