Бывшая герцогиня возвращается в кино

Меган Маркл получила предложение сыграть в картине «Загадочное убийство».

Напомним, что, выйдя замуж за принца Гарри, Меган автоматически получила запрет не только на съёмки, но и даже на привычные всем социальные сети.

До этого Маркл была довольно успешной актрисой. Девушка была замечены в таких работах как: «Долго и счастливо», » Касл», «Лига» и другие. Одной из самых запоминающихся её ролей была главная героиня сериала «Форс-мажоры».

В конце 2019 Меган и Гарри отреклись от королевских титулов, чтобы начать свободнее жить. Пару явно не устраивал уклад внутри семьи монархов. Меган не раз признавалась, что хочет просто спокойно жить, воспитывать детей, без постоянно контроля и давления из вне.

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