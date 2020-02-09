«Это наши исконные земли»: Эстония напрасно претендует на Псковщину

Автор: Дмитрий Киселёв

Недавно Эстония с помпой отпраздновала 100-летие подписания Тартуского мирного договора с Советской Россией, согласно которому 2 февраля 1920 года на карте мира появилось новое независимое Эстонское государство.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности", — заявил Керсти Кальюлайд, президент Эстонии.

Такой взгляд, как считают а Таллине, дает основания эстонцам выдвигать РФ территориальные претензии. Но это — взгляд эстонских патриотов. В Москве считают Тартуский (он же — Юрьевский договор) лишь музейным экспонатом и сегодня юридически ничтожным. И таких в нашей общей с Эстонией истории много.

"Эстония большей своей частью вошла в состав Российской империи по мирному договору 1721 года по окончании затяжной Северной войны между Петром Первым и Швецией. И включена была в состав нашего государства, кстати, за большой выкуп, мы еще и денег заплатили Швеции. Может быть, нашим патриотам выгоднее, приятнее этот указ изучать или изучать, например, рескрипты Екатерины Второй, когда она, как это называлось официально на тот момент, эстляндскому генерал-губернатору графу Броуну писала об учреждении Ревельского (Ревель — это Таллин) наместничества. Ну, греют сердце патриота такие формулировки. Можно еще вспомнить. Давайте совсем ударимся в древнюю историю, так называемую юрьевскую дань, которую Левонский орден, а Левонский орден занимал существенную часть современной Эстонии, платил Новгороду", — сказал Владимир Мединский, помощник президента РФ.

Зря Эстония начинает этот разговор. Обернуться он может для нее большой неожиданностью.

"Это ведь улица с двусторонним движением, достаточно одному кому-то начать такой разговор — начнут выплывать великие подробности. Только проблема-то вся в том, что есть одна большая Россия, великая держава со всеми вытекающими из этого последствиями. Есть Эстония с комплексом Лимитрофа. Просто Эстония до сих пор не может это изжить, отсюда этот комплекс, постоянные попытки потребовать что-то от России, земли Ленинградской и Псковской областей. Хорошо, ребята готовы к такому серьезному фундаментальному разговору, а то ведь может получиться, что вы будете должны", — отметил журналист, писатель Армен Гаспарян.

Точку в никому не нужной дискуссии поставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918-го по 1940 годы, утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права — СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН", — подчеркнула она.

Так что бессмысленное сотрясание воздуха в Таллине. С этим согласны и псковитяне, на чьи земли посягает Эстония.

Автор: Сергей Зенин

В шесть утра, под конец братского молебна, запалив березовую кору, разжигают в печах огонь. Так здесь готовят пищу на протяжении десятков веков. Можно опираться только на исторические факты. И сказать, что если бы в свое время на землях, где сейчас находится современная Эстония, не начались гонения на православных, то Псково-Печорского монастыря, могло и не быть.

Семья основателя монастыря из Тарту бежала под Псков. Поселись они сначала в карстовых пещерах, где по приданию еще монахи-отшельники в уединении совершали свои молитвы. Жертвенным служением укрепляли веру. И до сих пор прихожане говорят, что Псково-Печорский монастырь, расположенный в самом сердце Печорского района Псковской области дает особую силу всему Псковскому краю.

Пещеры сохранились. В них теперь — подземное кладбище, некрополь. Отдельных захоронений — больше трехсот. Есть и миряне.

"На Руси было распространено желание у многих перед смертью принять монашеский постриг, тем самым как-то в новую жизнь войти. В основном здесь покоятся предки известных родов. Здесь есть захоронения из рода Пушкиных, из рода Мусоргских, Татищевых, Нахимовых, Нащекиных, Вильяминовых", — рассказал один из монахов.

Псковская область — наша древнейшая территория. Здесь есть деревни, существующие с XII века. Это колоссальное наследие, смесь церковной и светской культур. К одной только епархии относятся 100 памятников федерального значения.

"Псковская земля, конечно, уникальна. Но она и запущена, скажем честно. Сейчас руководство страны начинает особое внимание уделять нашему региону. Я уже не говорю о тех проблемах, которые касаются многих многих людей: медицина, здравоохранение и дороги. У нас нет промышленности здесь. У нас нет большого сельского хозяйства. Но это великое достояние нашей страны, и, конечно же то, что сейчас начинается программа по ремонтам, по особому благоустройству западных русских земель, это очень важно не только для тех, кто живет здесь, но и для всей России", — считает митрополит Тихон (Шевкунов).

Столица Псковской области — в десяти часах езды от Москвы. За это время, пока едешь, успеваешь осознать, насколько огромная у нас страна. Возможно, по этой причине так много желающих хоть что-то откусить от пирога.

Результат всегда — один, но способов изобретают много. Эстония, например, в 1991 году, в самом начале постсоветской неразберихи, раздавала жителям Печорского района Псковской области паспорта. Приграничное население не отказывалось, решая тем самым много бытовых проблем.

И вот спустя почти 30 лет руководство Эстонии достало, как, наверное, считает, сразу два козыря из рукава. Тартуский договор, никем в мире не признанный, и список своих по паспортам граждан, что проживают на территории России. Но достаточно провести опрос среди этих людей, чтобы понять их отношение к территориальным претензиям Эстонии.

Ничего и никогда — цензурная версия того, что обычно говорят. То, что не объяснить соседу, просто и понятно нам. Псковская земля — один из центров силы. Из того, что вспоминается сразу. Это и история Ледового побоища, от которого тевтонцы приходили в себя 10 лет, отказались от всех ранее завоеванных территорий и не смели даже думать о реванше. Это и Михайловское с окрестностями, наполненное энергией пушкинских строк. Это и ставшие легендами подвиги псковичей. Последний пример героического служения родине — в 2000 году, когда 90 десантников из Псковской дивизии ВДВ вступили в бой с 2500 террористами и держали оборону до последнего патрона.

Сейчас, как и несколько веков назад, сюда едут со всей страны. Многие остаются. Возможно, под действием этих видов. Для тех, кто думает на русском языке, эти былинные пейзажи узнаваемы на генном уровне.

Лучше один раз увидеть. Изборская долина. 18 километров в сторону Эстонии. Это заповедник, поэтому строиться запрещено, и природа такая, как была тысячу лет назад. Говорят, когда древних изборян спрашивали, как живете, они отвечали: год горим, год воюем и год строимся. Так и жили, защищая рубежи земли русской.

Княжил тогда здесь Трувор, один из первых рода Рюриковичей. По разным оценкам, в XIV-XV веках ему был установлен памятник на одном из самых древних православных кладбищ. На могиле варяга и язычника Трувора стоит, как ни странно, православный крест. Еще одно свидетельство исторической принадлежности этих земель.

Наш экскурсовод Данил Литвинцев родом из Питера. Зарабатывает на индивидуальных турах. Делает интернет-журнал про Изборск и окрестности. Шутит, что шесть лет назад переехал из одной культурной столицы в другую. В деревне, где он живет с семьей, — 8 дворов и три музея. Граница с Эстонией — в получасе езды. Сам же Изборск — туристическая Мекка. В год приезжают до 500 тысяч человек. Обязательный пункт маршрута — деревня Сигово. Здесь проживает один из самых малочисленных народов РФ — сету.

По соседству с деревней, где живут сету, бывший ученый в области кристаллизации металлов Александр Лапшин теперь отливает колокола. Добился того, что при небольшой массе его изделия издают низкий звук. Переехал из Ярославской области и не собирается назад.

Несмотря на все "но", едут сюда переселенцы из самых, казалось бы, комфортных мест. Например, из Ростова-на-Дону. Тимофей Бондарь – переводчик со знаем трех иностранных языков.

Не пройдет и пяти лет, а у Тимофея, как он надеется, будет первый урожай грецких орехов. Виноград уже плодоносит, и сахаристость у него не ниже, чем на юге, — 18%. Еще выращивает лен, делает из него масло, то же самое — из конопли. А еще строит дом, где собирается прожить со своей женой и пока единственным ребенком.

Во Псковскую область приходят не только ногами, но и деньгами. Инвесторы из других регионов страны. Рискуют, и у них получается. Мясо страуса для многих — экзотический продукт. Но оптимизма не теряют — они сами так говорят — потому что земля — своя.

"Это чистая, настоящая Россия. Полноценной Эстонией эта земля не была. Это наши исконные земли. Всегда Псков стоял и стоять будет, не зря во Пскове написано: "Россия начинается в Псковской области", — отметил Евгений Прокофьев, руководитель экофермы.

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"Вести недели"

Источник: Вести

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