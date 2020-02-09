Мнение: Письмо: «Желаю только добра»

Пока второй поток проходит тест, осваивая высшие материи и первопринципы 12-ти ресурсов, остальным предлагаю заняться низшими материями.

Не совсем уж низшими, но пониже.

Разберем в очередной раз, как выглядит инфантильное слияние в отношениях.

Это тоже принципы, но не первопринципы, а более практичные механизмы.

julijus23

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу вам в надежде на разбор.

Моя история случилась летом. Как гром среди ясного неба. В ней было много хорошего, я впервые в жизни так влюбилась, что просто потеряла голову.

(Потерять голову автор считает чем-то хорошим. Не нужна ей голова)

Познакомились случайным образом у меня на работе. Он потенциальный клиент фитнес клуба, я менеджер, пришёл посмотреть клуб. Купил карту. В этот момент ничего не произошло, хотя он говорит, что уже тогда отметил мою попку.

Проходит время, пришёл с другом на переоформление. Слово за слово, обменялись номерами. Я почувствовала для себя тогда, что от него пахнет мужчиной. Всегда вёл себя как бандит-хулиган. Тогда же выяснилось, что сидел 6лет. И 8лет был в федеральном розыске. Не знаю почему, меня это не остановило…

(Несмотря на юный возраст у автора корона эксперта в мужчинах, корона равенства и ЗВ с БП. Якобы не от всех мужчин пахнет мужчинами и запах мужчины — это нечто редкое. Другие мужчины, которые мужчинами не пахнут, окружают автора якобы хороводом, но она отвергает их и выбирает вот этого, отсидевшего 6 лет. Понятно, за что она будет огребать дальше?)

Всегда чувствовала, что он мужчина. Действовал на опережение.

(Она хвалит его так, будто он с ней конкурировал и побеждал, действуя на опережение. А он просто лениво поманил и автор распласталась)

Начали общаться, гулять, очень быстро произошло сближение. Первая близость и насыщенное общение. Я начала влюбляться. Тогда же пребывала в отношениях, которые как мне казалось, чахли. Быстро их закончила. Влюбилась. Первые звоночки начались, когда сказала, что влюбляюсь. На что в ответ: «Не думаю, что ты так скучно жила, что то, что происходит для тебя что-то новое. Не ломай себе жизнь.»

(Он ей польстил, конечно. С ресурсами у автора плохо и жила она скучно)

Потом стал пропадать на день, два. Однажды поехали в отель, просыпаюсь, а я одна. Пишет: «Прости, так нужно.» В срочном порядке уехал в Крым. Как потом оказалось, к близким друзьям. Очередное пропадание, решаю для себя все рвать. Объявился, пишет, звонит, я с гордым видом отвечаю: «Какие вопросы?» «Вопросов нет.» Кладёт трубку.

(Так всегда бывает, когда пытаешься порвать связь, которой с другой стороны нет)

10 дней молчания. Не выдерживаю, пишу: «Привет». Общение продолжилось. Но уже не такое, как было. В одну из встреч, напиваемся сильно. У меня истерика, плачу, он мне говорит, что женат.

Не могу уйти. Да и он не заканчивает ничего. Потом много всего было. Узнала, что в эти 10 дней молчания общался с девушкой и спал. У меня в моменте рушится мир. Пишет, звонит, приезжает, объясняется. По сути, сухо. Ты сама завершила общение, я имел право. При этом я прав никаких не имею. Ни на общение. Я ЕГО. Злится, когда предполагает, что я могу водить его за нос.

(Она считает, что он ее присвоил, что он стремится владеть ею. Понятно, как корона поддерживает слияние?)

Проглотила ситуацию. Для себя тогда обозначила, что он не оставил меня одну. В любых отношениях есть грязь, только отчищают ее синхронно и оба. Может себя так успокаивала…

(И здесь опять Училка приходит ей на помощь и сверху все объясняет про отношения. Почему все рапунцели-рапаны такие Училки? Ну выбрали бы для себя не такой строгий и важный образ? Комично ведь выглядят, в своих эротических позах с указкой)

Новый год. Он у мамы, я одна. Соврала, что поехала к сестре. Начал подозревать, что я его обманываю… была где-то, с кем-то… При этом всегда рядом. Отвозит на работу, забирает, общаемся каждый день, видимся почти так же. С женой общается, вижу иногда всплывающие сообщение в мессенджере… Ничего не могу поделать, закрываюсь, бешусь, плачу. Понимаю, что не в моих границах лезть в эту ситуацию…

(Бесится и плачет, но думает, что в границах. И считает, что он все время рядом, хотя видятся они иногда в его машине)

Последнюю неделю чувствую себя на дне… все чувства внутри обострились. Боль, обида, непонимание, зависимость, страх его потерять. При все при этом несколько раз давала в долг крупную для меня сумму денег.

(И здесь нюанс. Действительно, мода на нюансы)

Всегда отдавал, сейчас должен. Готова распрощаться со всеми своими вложениями. Никогда не делала для мужчины столько. Но это было моим желанием и решением прожить эту историю для себя честно, чисто и искренне. Не скрою, что есть ощущение, что меня использовали. Или я сама была рада, быть рядом, даже на таких условиях…

(Называет свой слив вложениями и считает, что это ее «решение» — слиться — «чисто и искренне»)

Сначала ругались и выясняли. Что он думает, не знаю. Сводит все к тому, что я изменилась, а у него чуйка и он все понял. Толи имеет в виду, что у меня есть кто-то на стороне. Не знаю. А я распадаюсь. Сил нет ни на что. Как и мотивации. Люблю его очень, желаю только добра. Знаю, что с его стороны, эта история не про любовь. Дружба, секс, партнёрские отношения, что угодно, но не чувства.

(А скорее всего нужны были деньги. Парень даже карту на спортзал другу продал, с деньгами плохо)

Обращалась к гадалке. Она сказала, что у него в голове противоречия. Уйти, все закончить. Оставить все как есть. Или пойти на сближение.

(Пусть гадалка отправит вас к своей сестре колдунье, как в сказках, где ведьма отправляет к своей сестре. Колдунья пусть его сначала отворожит от других девушек, потом приворожит к вам, а потом пусть порчу с вас снимет, потому что от зависти к вашей успешности, автор, на вас навели порчу целых семь раз)

А я не нахожу себе места. На данный момент, готова оставить эту историю со всеми потерями. И признать себя проигравшей, если это так. Хочу начать жить и радоваться жизни. С мужчиной или без, независимо.

(Вас скорее всего и так оставили уже давно. Вместе с потерями)

Спасибо, что прочитали. Буду благодарна за разбор! С уважением к Вам и читателям.

Источник: Эволюция

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