«Новая газета»: Первый канал снял с эфира сюжет о ситуации с лекарствами для онкобольных детей

Первый канал снял с эфира снятый для программы «Время» сюжет о проблемах с лекарствами в детской онкологии, сообщает «Новая газета».
Корреспонденты программы «Время» 5 февраля провели съемки в Центре им. Дмитрия Рогачева в Москве, 6 февраля — в детском онкологическом отделении петербургского онкоцентра. Сюжет должен был выйти 6 февраля, однако, по словам участников записи, руководство распорядилось снять сюжет.
«Телерепортерам был нужен позитив, а у нас позитива не было. Я не очень удивился, когда сюжет не показали, заменив его на репортаж о дефиците медицинских масок в России. А после, по инсайдерской информации, узнал о якобы наложенном запрете на показ. Минздрав не просто «не определился со своей позицией», он совершенно не контролирует ситуацию с лекарствами. Он только регистрирует их, и то это занимает год-два в каждом случае, хотя крайне важные решения должны приниматься гораздо быстрее», — рассказал изданию заместитель директора Центра им. Дмитрия Рогачева, д.м.н., профессор Александр Карачунский.
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