Отец Стаса Пьехи пожаловался на отсутствие финансовой поддержки от сына

Отец Стаса Пьехи больше не получает деньги от своего сына. Как признался Пятрас Герулис для проекта «Ты не поверишь!», ранее артист помогал родителю, невзирая на отсутствие его в своей жизни с детства.

«Стас — моя боль. До этого средства приходили регулярно, а теперь ничего не отсылает», — отметил отец Пьехи.

Пятрас Герулис посещает общепит для малообеспеченных лиц. Он признаётся, что случались времена, когда он не имел пропитания. Пенсия мужчины в пересчете на российскую валюту составляет порядка 16 тысяч рублей. Данной суммы, подчеркивает Герулис, ему совершенно не хватает.

Не так давно его обокрали, забрав из квартиры смартфон и ПК. Герулис отметил, что электроника была куплена на деньги сына. В то же время телескоп воры по неизвестной причине не взяли. Как отметил отец музыканта, предмет был зарезервирован в качестве подарка для внука, сына Стаса Пьехи. Он надеялся встретиться с мальчиком и презентовать тому астрономический прибор. Стасу Пьехе он рекомендовал беречь здоровье.

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