Отец Стаса Пьехи пожаловался на отсутствие финансовой поддержки от сына

Отец Стаса Пьехи пожаловался на отсутствие финансовой поддержки от сына

09.02.2020, 22:21, Разное

Отец Стаса Пьехи больше не получает деньги от своего сына. Как признался Пятрас Герулис для проекта «Ты не поверишь!», ранее артист помогал родителю, невзирая на отсутствие его в своей жизни с детства.
«Стас — моя боль. До этого средства приходили регулярно, а теперь ничего не отсылает», — отметил отец Пьехи.

Пятрас Герулис посещает общепит для малообеспеченных лиц. Он признаётся, что случались времена, когда он не имел пропитания. Пенсия мужчины в пересчете на российскую валюту составляет порядка 16 тысяч рублей. Данной суммы, подчеркивает Герулис, ему совершенно не хватает.

Не так давно его обокрали, забрав из квартиры смартфон и ПК. Герулис отметил, что электроника была куплена на деньги сына. В то же время телескоп воры по неизвестной причине не взяли. Как отметил отец музыканта, предмет был зарезервирован в качестве подарка для внука, сына Стаса Пьехи. Он надеялся встретиться с мальчиком и презентовать тому астрономический прибор. Стасу Пьехе он рекомендовал беречь здоровье.



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