Иран напомнил о неудачных запусках ракет США и Россией

Иран напомнил о неудачных запусках ракет США и Россией

09.02.2020, 22:19, Новости дня

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми напомнил, что не только у Ирана случались неудачные запуски ракет-носителей.

Он подчеркнул, что в области ракет-носителей и спутников в отношении Ирана действуют санкции США. Министр отметил, что «никто не предоставляет» Ирану «информацию и технологии», передает РИА «Новости».

«Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее… скоро!» – заверил он.

Глава министерства информационных и коммуникационных технологий добавил, что «неудачи случаются», как «и во многих научных проектах». Он перечислил ряд неудачных запусков других ракет-носителей. В частности, министр назвал американские Falcon 9, Juno II, Atlas, Antares и российский «Протон-М».

Официальный представитель минобороны, отвечающий за космическое направление, Ахмад Хосейни пояснил, что ракета-носитель не набрала скорость, которая необходима, чтобы доставить спутник на орбиту. 

Напомним, Иран запустил спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» с помощью ракеты-носителя «Симорг», однако вывести его на орбиту не удалось.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика