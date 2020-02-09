Иран напомнил о неудачных запусках ракет США и Россией

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми напомнил, что не только у Ирана случались неудачные запуски ракет-носителей.
Он подчеркнул, что в области ракет-носителей и спутников в отношении Ирана действуют санкции США. Министр отметил, что «никто не предоставляет» Ирану «информацию и технологии», передает РИА «Новости».
«Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее… скоро!» – заверил он.
Глава министерства информационных и коммуникационных технологий добавил, что «неудачи случаются», как «и во многих научных проектах». Он перечислил ряд неудачных запусков других ракет-носителей. В частности, министр назвал американские Falcon 9, Juno II, Atlas, Antares и российский «Протон-М».
Официальный представитель минобороны, отвечающий за космическое направление, Ахмад Хосейни пояснил, что ракета-носитель не набрала скорость, которая необходима, чтобы доставить спутник на орбиту.
Напомним, Иран запустил спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» с помощью ракеты-носителя «Симорг», однако вывести его на орбиту не удалось.
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