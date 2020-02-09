В Сети показали рендеры нового Mercedes-Benz S-Class

В Сети продемонстрировали фотографии нового премиального седана Mercedes-Benz S-класса.

В частности, пользователям также доступные рендерные изображения автомобиля, который имеет достаточно роскошный и привлекательный дизайн. Основные отличия от предшественника коснулись передней части кузова, где применили модернизированную решетку радиатора объемного вида. В салоне Mercedes-Benz S-класса установлена цифровая приборная панель. На передней консоли также применили крупный экран мультимедийной системы.

Некоторые специалисты прогнозируют, что данный автомобиль официально представят публике уже к концу нынешнего года. Не исключается, что в продажу также может поступить гибридная, а также электрическая версия популярного седана Mercedes-Benz S-класса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет