Появились изображения нового Volkswagen Polo для России

Сегодня стало известно, что в ближайшее время состоится официальный выход новой модели Volkswagen Polo.
Некоторые специалисты высказали предположение, что данная модель появится в продаже в кузове лифтбэк, который ранее никогда не применялся в отношении данной модели. Однако покупатели смогут выбрать и другие версии, которые поступят в четырех модификациях. Отличием новой модели следует выделить светодиодную головную оптику, а также цифровую приборную панель. Среди новых опций указывается кнопочный старт мотора, а также подогрев сидений.
В топовой версии данный автомобиль сможет похвастаться увеличенным 8,25-дюймовым экраном с высоким разрешением и расширенным функционалом. Остальные детали о данном автомобиле пока засекречены.
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