Наука: Психологи выяснили, что пища кажется вкуснее, если есть ее руками

Переживание вкуса устроено сложно, на него влияют не только состав, температура и текстура пищи, но и обстановка вокруг. Вкус кофе из белой кружки заметно интенсивнее, чем если пить его из прозрачной.

Пища, которую мы держим руками, кажется вкуснее, чем если есть ее с помощью столовых приборов. К такому выводу пришла психолог и маркетолог Адриана Маджаров (Adriana Madzharov), статья которой опубликована в Journal of Retailing. Коротко о ее работе рассказывается в пресс-релизе, распространенном Технологическим институтом Стивенса.

Исследовательница провела эксперименты с 45 студентами-добровольцами, которым предлагалось по кусочку сыра «Мюнстер». Его нужно было осмотреть, оценить и лишь затем отправить в рот, причем первая группа участников пользовалась для этого острой шпажкой, а вторая — просто руками. Проведенные заранее опросы показали, что изначально ни в одной группе не было большего или меньшего предпочтения к «Мюнстеру».

Но после всех манипуляций, оценивая вкус сыра, люди, высоко оценивавшие свои способности контролировать пищевое поведение и не поддаваться даже самым призывным вкусам, лучше отзывались о продукте, если держали его руками. Он казался им более вкусным и аппетитным. Зато среди тех, кто сразу признавался в неспособности противостоять желанию поесть, никакой особенной разницы между двумя группами обнаружено не было.

В следующем эксперименте Маджаров разделила на две группы уже 145 добровольцев. Участникам первой предлагалось вести себя «как зожники»: помнить о том, что в питании нужна дисциплина, которая позволит достичь долговременных целей, здоровья и красоты. Участники второй вели себя противоположным образом, позволяя в еде чуть больше, заботясь не об избыточном весе и холестерине, а об удовольствии от жизни.

Тем и другим предлагались пластиковые чашки с несколькими мини-пончиками. Как и в предыдущих опытах, участники должны были оценить пищу, прежде чем съесть, одни для этого пользовались шпажками, другие — руками. Как и ожидала ученые, разница в группах проступила та же. Участники, которые были настроены на самоконтроль, заметнее реагировали на манипуляции руками, тогда как для второй группы большой разницы не было.

Возможно, так проявляется побочный эффект именно процесса самоконтроля. Устремленный на то, чтобы удерживать в узде позывы вкуса, человек невольно «позволяет большее» другим модальностям ощущений. Осязание становится важнее и оказывает более выраженное влияние на поведение.

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