Ксения Бородина поссорилась на программе «Перезагрузка» с участницей-девственницей

Ксения Бородина вступила в ссору с новой девушкой-девственницей на проекте «Перезагрузка». Телеведущая упрекнула участницу в нежелании раскрывать детали личной жизни перед камерой.

Как выяснилось, участница в возрасте 28 лет все еще остается девственницей. Вероятно, раскрывать настолько интимные детали своей жизни она не желала, однако Ксения Бородина в первые же минуты стала спрашивать о причинах отсутствия близости с мужчинами у девушки её возраста. Участница проекта возмутилась, обвинив телеведущую в нетактичности. Ксения на это ответила, что девушка занимает место какого-то другого человека, раз не желает прислушиваться к словам экспертов.

Критика в отношении телеведущей к гостье появилась со стороны многочисленных поклонников проекта. Некоторые пользователи призвали Бородину не путать программу со скандальным реалити-шоу «Дом-2», поскольку именно там требуется привлекать внимание зрителей интимными деталями из личной жизни. «Перезагрузка» призвана в первую очередь помочь девушкам поменять собственную жизнь в лучшую сторону.

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