Биржевая стоимость биткоина впервые с октября превысила 10 тысяч долларов

Биржевая стоимость биткоина впервые с октября превысила 10 тысяч долларов

09.02.2020, 22:04, Разное

На мировом рынке биржевая стоимость биткоина впервые с октября 2019 года превысила сумму в 10 тысяч долларов. В настоящий момент специалисты следят за сложившейся ситуацией и анализируют рост котировок криптовалюты.
Известно, несколько лет назад озвученная виртуальная валюта имела высокие темпы роста. От месяца к месяцу цена биткоина возрастала и достигла очень высоких показателей, после чего начался планомерный спад, и электронная платёжная единица потеряла от своей стоимости как минимум треть. Тем не менее, в начале февраля её цена снова начала расти, и уже 9 февраля букмекеры зафиксировали первый годовой максимальный рекорд, достигший уровня в 10 тысяч долларов за одну единицу. Этот показатель впервые вышел на данный уровень с октября 2019 года.

Отмечается, в настоящий момент использование биткоина подразумевает открытость платежей, поскольку все адреса, совершающие оплату услуг или делающие покупку при помощи этой криптовалюты, имеются в открытом доступе. При этом владельцы защищены от кибератак специальными криптографическими методами.



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