Сто лет назад был убит адмирал Колчак

Исполнилось сто лет, как в Иркутске большевики без суда поспешно и трусливо расстреляли Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, который мог бы оказаться для нашей страны историческим шансом. Но расстрелян. Это тоже к вопросу о роли личности в отечественной истории.

7 февраля 1920 года на окраине Иркутска был расстрелян адмирал русского флота Александр Колчак. Перед казнью он отказался завязывать глаза, чтобы умереть с честью, как и подобает кадровому офицеру. Вместе с ним без суда был убит и премьер-министр омского правительства Виктор Пепеляев. После экзекуции их тела были сброшены в прорубь.

Ровно через сто лет архив казненного адмирала был возвращен на родину. Его выкупили на аукционе во Франции частные меценаты по инициативе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

"Это абсолютно уникальный архив. Я приведу вам только один факт. С середины 20-х годов до середины 50-х соратники Колчака хранили его в тайне в городе По на юго-западе Франции в банковской ячейке. И только лишь в середине 50-х, когда стало ясно, что уже охоты за этим архивом не будет, он был передан сыну Колчака Ростиславу и далее хранился в семье. Любой архивист вам скажет, что такие архивы появляются крайне редко. На моей памяти это первый столь цельный, столь содержательный архив", — сказал Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына.

Наибольший интерес для историков представляют никогда не публиковавшаяся личная переписка Колчака, а также дневник его супруги и ранее неизвестные документы по истории русского флота и Гражданской войны.

"В этом архиве документы совершенно уникальные. Наример, одно из многочисленных писем, которое еще будущий адмирал Колчак писал своей жене Софье Федоровне. 1915 год. С эсминца "Пограничник", которым он командовал. Он говорит о войне, которую ведет, об операциях, в которых он принимает участие, о людях, с которыми ему приходится сталкиваться, взаимодействовать, спорить. И это источник не только по истории семьи, но и источник по истории всей РФ и флота РФ в войне", — отметил Андрей Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья.

До 1917 года Александр Васильевич Колчак был известен в РФ как ученый-океанограф и полярный исследователь. Его заслуги перед русской и мировой наукой были отмечены Константиновской медалью — высшей наградой Императорского русского географического общества. Именем Колчака был назван и один из островов в Таймырском заливе.

Во время Русско-японской войны будущий адмирал добровольно перевелся из Академии наук в Порт-Артур, где участвовал в морских и сухопутных сражениях. Во время Первой мировой войны Колчак становится всемирно признанным экспертом по минному делу. Проведенные им операции на Балтике и в Черном море нанесли серьезный ущерб германскому флоту. В 42 года Александр Колчак был назначен командующим Черноморским флотом, став самым молодым флотоводцем в истории Первой мировой войны.

"Александр Васильевич Колчак был одним из лучших русских флотоводцев за всю историю России. Если бы РФ выиграла Первую мировую войну, то его имя стояло бы сейчас в одном ряду с именами Ушакова, Синявина, Нахимова, он пользовался бы славой одного из лучших сынов нашего Отечества", — считает Андрей Кручинин.

В Советском Союзе о прошлых заслугах Колчака перед Россией говорить было не принято. Ленин считал его одним из самых опасных врагов советской власти. Во время Гражданской войны Временное всероссийское правительство в Омске предложило флотоводцу должность верховного правителя. Колчак согласился возглавить антибольшевистские силы в Сибири, хотя и не стремился к этому. Он писал: "Тяжек крест, принятый мною, и только во имя Родины можно нести его". Несмотря на первые военные успехи, одержать победу в братоубийственной войне ему было не суждено.

"На самом деле у него было очень мало шансов выиграть. Потому что Сибирь — это три четверти территории Российской империи, но только одна десятая часть населения. И поэтому с точки зрения военных ресурсов, с точки зрения военной науки был }только один шанс победить против 99 шансов проиграть", — пояснил Александр Петров, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья.

Ранее неизвестные документы из архива Колчака позволяют по-новому взглянуть на его отношения с иностранными союзниками. Очевидно, что адмирал не питал никаких иллюзий по поводу лицемерной и двуличной политики западных держав в отношении России.

Из письма Колчака российскому посланнику в Токио: "Я являюсь сторонником великого возрождения РФ и в силу этого не могу иметь никакой связи с политикой Соединенных Штатов, поддерживающей большевиков и развал РФ во имя демократических принципов".

В одной из витрин представлен документ, проливающий свет на непростые отношения Колчака с союзниками. Это официальное письмо представителя английского командования жене Колчака. В нем говорится, что англичане готовы переправлять ее письма адмиралу, но с один условием: в них не должно содержаться ничего, компрометирующего политику союзников в отношении России. Жена Колчака такое согласие дала, но в конце расписки приписала: "Дружбой надо дорожить до конца".

В конечном счете именно чехословацкие военные и генерал Жанен, нарушив собственные клятвы, передали Колчака в руки его врагов. По мнению многих исследователей, они пошли на эту подлость из-за того, что адмирал не позволил иностранцам завладеть золотым запасом Российской империи.

"Одной из причин, почему он оказался отрезанным от своих войск, было то, что он стремился сохранить золотой запас России, который находился в его распоряжении. Кроме того, он не мог и не хотел мириться с грабежами, которые позволяли себе союзные войска. И то, что он смог призвать их к порядку и заставить расстаться со значительной частью тех богатств, которые они вывозили из России, может быть, также стало одной из причин, по которой союзники — чешские и французские военачальники — Колчака фактически предали", — сказал Андрей Кручинин.

Во время открытия экспозиции, посвященной архиву Колчака, Наталия Солженицына, президент Русского благотворительного фонда имени А. И. Солженицына, напомнила присутствующим слова великого русского историка Ключевского о том, что "история не учительница, а надзирательница, она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков".

"Я думаю, что возвращение архива Колчака — это шаг к окончанию гражданской войны. Это шаг к преодолению рва, который был вырыт гражданской войной и который так трудно зарастает. Он было зарастает, но опять какие-то глыбы нас разбивают, опять этот ров углубляется. Колчак был настоящим патриотом России. Когда его обвиняют в жестокости, да, он безусловно был жесток, как и его противники. Гражданская война — это братоубийственная война, — подчеркнула Наталия Солженицына. — Это страшная вещь. Вот ее то мы и должны, наконец, закончить. Без этого РФ не станет сильной".

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"Вести недели"

Источник: Вести

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