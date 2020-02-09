Ирландские радикалы из «Шинн Фейн» намерены попасть в парламент

Ирландские радикалы из «Шинн Фейн» намерены попасть в парламент

09.02.2020, 22:01, Новости дня

Руководство радикальной партии "Шинн Фейн" заявило, что добьется включения своих представителей в правительство страны, передает канал "Россия 24".

Согласно опросам, на досрочных выборах в парламент партия показала равные результаты с лидерами. Это грандиозный успех для радикалов, с которыми раньше другие политические силы отказывались сотрудничать. Теперь консерваторы из партии "Объединенная Ирландия"
и крупнейшая оппозиционная сила — "Солдаты удачи" будут вынуждены рассмотреть предложения радикалов о создании коалиции. Делать они этого не хотят.

Sinn Féin (мы сами – перевод с ирландского) в прошлом была связана с так называемой Ирландской республиканской армией, на счету которой сотни терактов по всей стране.

Ранее сообщалось о предварительных итогах досрочных парламентских выборов в Ирландии. По данным экзитпола, три крупнейшие партии — консерваторы, либералы и национал-республиканцы — набрали примерно равное количество голосов.

Такой расклад может привести к сложностям при формировании правящей коалиции, утверждают политологи. Всего в выборах участвовали 17 партий. Предварительные результаты обещают огласить в понедельник.

Источник: Вести



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