Документы показывают, что американские военные отслеживают сообщения российских новостных агентств на предмет дезинформации о коронавирусе

2/6/20

What You Need To Know About The New Wuhan Coronavirus Outbreak From China

Согласно документам Министерства обороны США, полученным Newsweek, американские военные готовятся к возможной публикации Россией дезинформации в отношении распространения вспышки коронавируса.

Военные планировщики активно отслеживают дезинформационные кампании, проводимые с помощью аккаунтов, управляемых или принадлежащих российскому правительству. Согласно документам, в период с 28 января по 3 февраля, самым часто встречающимся хэштегом среди используемых в аккаунтах крупных российских новостных порталов в Twitter, был хэштег «coronavirus» .

Информационные сообщения о новом коронавирусе, наводнившие социальные сети, вызвали обеспокоенность у чиновников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые заявили, что работают над ограничением распространения «инфодемии». Такие кампании, хотя и нередки, являются препятствием для осуществления эффективных ответных мер, заявили эти чиновники.

Документы, полученные Newsweek, более широко и подробно раскрывают усилия предпринимаемые военными США по отслеживанию и детализации активности в социальных сетях в жаркий год выборов, поскольку чиновники в американском Киберкомандовании ожидают дальнейшего вмешательства РФ в президентские выборы 2020 года, которые могут соперничать с усилиями Кремля в 2016 году.

Слайды, созданные в PowerPoint, подготовленные для информационного совещания и промаркированные военными планировщиками как «несекретные», показывают, как Северное командование армии США (U.S. Army North) отслеживает «информационную среду» в Твиттере, включая аккаунты Sputnik, RT (ранее известной как Russia Today), принадлежащего Министерству обороны канала Zvezda, а также их отделения вещающие на русском, английском, испанском, французском, немецком и турецком языках. Документы содержат информацию о самых популярных учетных записях в социальных сетях, а также самые популярные хэштеги, ключевые фразы и самые успешные истории, которыми они поделились.

(Вы можете просмотреть эти документы здесь ).

На одном из слайдов показана иллюстрация — изображение президента РФ Владимира Путина с протянутой рукой и открытой ладонью, как будто он передает послание Москвы миру через социальные сети, такие как Twitter, YouTube и Facebook. Файлы были получены несколькими американскими чиновниками, которые затем предоставили документы Newsweek . Чиновники просили сохранить их анонимность, потому что они не были уполномочены раскрывать информацию.

«Документы не свидетельствуют о текущих оценках, подходах или операциях», — говорится в заявлении представителя американской армии. «Было бы неуместно делать какие-либо выводы из этих документов».

Sputnik отказался от комментариев, но попросил Newsweek передать Пентагону его «наилучшие пожелания». Ответа от Канала Звезда мы не получили.

«В то время как мы охватываем все сегменты американской аудитории и надеемся, что ей нравится наш контент на всех платформах, мы ничем не можем помочь вам и, к тому же , думаем, что военные ресурсы США могли бы быть лучше потрачены вдали от экранов и на физическую подготовку [к борьбе] против коронавируса», написал RT в своем письме отправленном по электронной почте Newsweek .

Турист, с медицинской маской на лице, идет по улице в Москве 29 января. Турист, одетый в медицинскую маску, идет по улице в Москве 29 января. Документы, полученные Newsweek, показывают, что армия США отслеживает «информационную среду» в Твиттере, наблюдая за активностью аккаунтов, управляемых или принадлежащих российскому правительству. ALEXANDER NEMENOV/AFP/GETTY

Сообщения о новом коронавирусе, о вспышке вирусного заболевания, произошедшей в Ухане, Китай, которая распространилась на 28 стран и территорий по всему миру, включая Россию, доминировали в социальных сетях, в аккаунтах, принадлежащих отслеживаемым российским правительственным информационным порталам.

По данным веб-сайта Университета Джона Хопкинса, в результате этой вспышки погибли 565 человек и заразилось более 28 000 человек. Подавляющее большинство пострадавших находится в материковом Китае, где, в крупных городах провинции Хубэй, с целью попытаться остановить распространение вируса, был введен карантин.

Вспышка была отмечена 567 раз отслеживаемыми учетными записями, хэштег «CoronavirusChino» использовался 91 раз. Другими популярными хэштегами были «Brexit» (использован 151 раз), «Россия» (использован 116 раз), «Трамп» (использован 70 раз). ) и «Китай» (70 раз).

«Коронавирус» также возглавил список наиболее распространенных ключевых фраз, использованных 528 раз за указанный период. Вторым был «Трамп» с 222, а третьим «Брексит» со 135. Другие ключевые фразы, связанные с коронавирусом, делают тему еще более доминирующей, такие как «Вспышка коронавируса» (119 использований), «Ухань» (110 использований) и « Коронавирус «Китай» (87 раз).

В то время, когда люди обеспокоены собственной безопасностью, д-р Сильви Бриан, директор ВОЗ по глобальной готовности к инфекционным болезням, говорит, что, для предотвращения паники, должностные лица ВОЗ прилагают все усилия, чтобы уточнить имеющуюся на данный момент информацию. Эта задача ложится на группы ВОЗ по коммуникациям и группы в социальных сетях, которые отслеживают и реагируют на «мифы и слухи».

В военных документах перечислены 10 самых популярных твитов, опубликованных отслеживаемыми российскими аккаунтами, причем десять постов с наибольшим количеством ответов и просмотров были связаны со вспышкой коронавируса.

Первым, с 17 500 постами в социальных сетях был: « Россия закрывает границу с Китаем на своем Дальнем Востоке из-за вспышки коронавируса». Второй, который получил 6500 постов, гласил: «Первые два случая коронавируса подтверждены в России, оба граждане Китая».

В двух других постах о коронавирусе были подробно изложены комментарии министра торговли Уилбура Росса, которые предполагают, что эпидемия может быть полезна для экономики (4600 случаев), и «самый смертельный день для Китая» после того, как был установлен новый рекорд по числу вновь зарегистрированных жертв за 24-часовой период.

Наиболее активными русскоязычными аккаунтами в течение выбранного периода времени были аккаунт RT на испанском языке (1 658 твитов), страница на турецком языке Sputnik (1122 твитов) и англоязычный канал Sputnik (1046 твитов).

Наибольшее количество лайков и ретвитов в течение анализируемой недели были зарегистрированы на испанском языке RT (232 700 лайков и 113 300 ретвитов), на странице Sputnik на турецком языке (134 300 лайков и 19 000 ретвитов) и англоязычном канале RT (75,00 лайков и 39 900 ретвитов).

