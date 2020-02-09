200 человек в день. Российская медицина выкашивает людей похлеще коронавируса

Ошибки и непрофессионализм российских врачей приводят к смерти около 70 тысяч россиян в год.
Низкий уровень подготовки российских врачей, ошибки в их работе уносят больше человеческих жизней, чем корона- или любой другой вирус. Об этом заявил министр здравохранения Михаил Мурашко.
По словам чиновника, от последствий непрофессионализма медиков ежегодно умирает около 70 тысяч россиян в год.
Мурашко конкретизировал отдельные пункты такой высокой смертности. Например от ошибок при введение обезболивающего – лидокаина – каждый год умирают в среднем 25 россиян. А 1-2 человека гибнут из-за неправильно использования каталок.
Министр поделился наблюдениями в роддоме, где персонал, по его оценкам, действовал непрофессионально.
«Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», – заявил Мурашко.
Чиновник сказал, что для решения проблемы в России необходимо улучшать качество оказываемой медицинской помощи, в том числе учить персонал правильному применению препаратов.
Главной проблемой Мурашко считает управленческие качества глав министерств здравоохранения в стране. Так в некоторых регионах их сменилось штук, но каждый новый становился только хуже, отметил министр.
Тем временем, упомянутый в начале коронавирус к 9 февраля унес жизни 813 человек. За сутки появилось 2635 новых инфицированных 2019-nCoV, тем самым общее число заболевших составляет 37563 человека. По сравнению с предыдущими днями темпы распространения заболевания уменьшаются. Смертность остается примерно ан том же уровне.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко вошел в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Кабинет министров был сформирован 21 января.
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Напомним, что Скворцова обиделась на жесткую критику программы оптимизации здравоохранения со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой.
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