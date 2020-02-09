Чемпионка мира по художественной гимнастике рассказала о своей «очень страшной болезни»

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России по художественной гимнастике
У чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой диагностировано тяжелое заболевание, из-за которого у нее возникла пауза в карьере. Российcкая спортсмена сообщила, что страдает булемией.
«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказала это своему тренеру, то плакала, беседа продлилась несколько часов», — рассказала Солдатова, отметив, что недуг очень сильно мешал ее программе тренировок.
Александра Солдатова. Фото: Instagram
Девушка отметила, что когда жизнь ставила перед ней выбор -– здоровье или спорт, она всегда выбирала спорт.
Напомним, что 6 февраля СМИ сообщили о попытке спортсменки покончить с собой. Девушка оказалась в НИИ имени Склифосовского в отделении психосоматических расстройств и кризисных состояний. Солдатова позднее версию о суициде.
Она рассказала, что сама пришла в Морозовскую больницу. По словам гимнастки, она порезалась ножом во время приготовления завтрака и забежала обработать рану по дороге на тренировку. В больнице же произошла ошибка, и ее решили госпитализировать. Также с опровержением выступила и тренер спортсменки Анна Дьяченко.
Фото из аккаунта Александры Солдатовой в Instagram @soldy21
Солдатовой 21 год. Она является членом сборной России по художественной гимнастике. Трижды Солдатова выигрывала первенство мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 годы), а также единожды становилась чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018 год). В коллекции девушки также есть три золота чемпионатов Европы и одна победа на чемпионате России.
На финальном этапе Кубка вызова в Португалии 9 сентября 2019 года Солдатова потеряла сознание во время выступления. Из-за состояния здоровья она не участвовала в состоявшемся в том же месяце Чемпионате мира в Баку.
Фото из аккаунта Александры Солдатовой в Instagram @soldy21
Булимию относят к психическим болезням, она характеризуется расстройством пищевого поведения, приводит к аномальной худобе.
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