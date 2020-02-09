В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии VR

В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии VR

09.02.2020, 21:57, Новости дня

Девочка умерла в 8 лет, четыре года назад.

Воскрешением мертвых с помощью технологий виртуальной реальности занялись в Южной Корее.

Жительница страны по имени Джи-сунг в 2016 лишилась любимой дочери – Найон умерла в 8 лет от редкой болезни.

Группа разработчиков компании Munhwa в рамках проекта «Я встретила тебя» сумела за 8 месяцев воссоздать скончавшуюся девочку с помощью VR-технологий. Для этого программистам потребовалась маленькая актриса и терабайты видео и фотографий умершей девочки, оставшихся у матери. Отсняв ее, девочке придали черты и голос Найон.

Когда всё было готово, Джи-сунг надела VR-амуницию: шлем и хаптические перчатки. Пусть и в виртуальной реальности, но мама встретилась со своей дочкой. Они погуляли по парку и даже отметили день рождения девочки.

Не имея возможности вернуть дочь, гражданкаснова пережила одни из лучших моментов своей жизни.



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