В Липецке запретили пить из кулера первоклашкам из малоимущих семей

В липецкой школе № 21 первоклассникам, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, не разрешали пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Сообщается, что большинство родителей решили купить для кабинета дополнительное оборудование — кулер и принтер. Но сдать деньги смогли не все из-за трудного материального положения.

Не внесшие деньги родители после этого стали замечать, что к их детям ухудшилось отношение, в частности, им не давали пить воду из этого кулера. В родительском комитете заявили, что принудительных сборов не было, сообщает портал «Вести Липецк».

Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщается на сайте областного ведомства. Отмечается, что классный руководитель вел себя некорректно по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за чего несколько первоклашек перевелись в другие школы.

Следователи дадут юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения.

Прокуратура области тоже начала проверку по факту поборов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина по данному инциденту провела собрание с участием представителей сторон. Директору школы Сергею Лежневу было сделано замечание. Классный руководитель написала заявление об уходе, однако мэр выразила надежду, что учитель в связи с исчерпанием конфликта изменит свое решение.

Также Уваркина в соцсети Instagram сообщила, что планирует совместно с представителями общественности и педагогами выработать механизмы выявления семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

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