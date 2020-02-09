Гончарук: Зарплаты в правительстве будут составлять от 30 до 50 тыс. грн

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV, какие зарплаты будут у членов правительства.

«У нас средняя зарплата в Украине немного больше 10 тыс. грн сейчас. Это означает, что от 30 до 50 тысяч [гривен] – это тот коридор, котором будут сейчас зарплаты в правительстве на самом высоком уровне», – сказал он.

Отвечая на вопрос, как членов Кабмина будут «избавлять от соблазнов», Гончарук отметил, что «в правительстве сейчас честные люди работают».

По словам премьер-министра, он не видит угроз появления коррупции.

18 января Кабмин Украины опубликовал зарплаты членов правительства за 2019 год: средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата – у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. Самая низкая – у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 38 512 грн.

Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти.

7 февраля Гончарук сообщил, что свои зарплаты в правительстве привязали к средней зарплате в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет