«Демонстративное унижение». Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому после возвращения двух экс-беркутовцев в Киев

Общественная организация «Семьи героев Небесной сотни» заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о возмущении «признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными» в стране.
Соответствующее обращение опубликовано на странице организации в Facebook.
В заявлении подчеркивается, что бывшие беркутовцы и представители режима экс-президента Виктора Януковича «не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции достоинства».
«Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону майдановцев. Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о «перевороте», о «гражданской войне»; презирается украинский язык, культура, история. Складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует», – заявили в общественной организации.
В обращении подчеркивается, что власти не отреагировали на зарегистрированное 24 января в Госбюро расследований письмо семей героев Небесной сотни, в котором они просили о встрече с руководством государства.
В заявлении перечислен ряд вопросов, которые хотели обсудить с властями семьи:
немедленная отмена приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова;
приведение закона «О Государственном бюро расследований» в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;
процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции достоинства;
объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки кандидатов и тому подобное;
предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;
предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии;
введение обязательной проверки на добродетель следователей, переходят в Государственный бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины;
обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции достоинства и информирования о его результатах украинской и мировой общественности;
законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбывали определенное судом наказания.
Родственники героев Майдана считают, что действия представителей власти по этим вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Евромайдана со стороны «представителей режима Януковича» приводят к обесцениванию достижений Революции достоинства и осквернению памяти ее участников.
«На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня героев Небесной сотни и вопросы создания Мемориала героев Небесной сотни на Аллее героев Небесной сотни. Напоминаем, что День героев Небесной сотни в Украине отмечается 20 февраля каждого года», – подчеркивается в заявлении.
Президентові УкраїниЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.Копії:Голові Верховної Ради УкраїниРАЗУМКОВУ Д.О.Генеральному прокурору…
Posted by ГО Родини "Небесної Сотні" on Pühapäev, 9. veebruar 2020
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.
Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.
29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР», в ходе которого Зинченко, Тамтуру, Маринченко, Аброськина и Янишевского выдали «ЛДНР».
После обмена в интервью «Россия 24» Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.
8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в Киев и призвали украинские власти «немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ким Чен Ын на белом коне заставил Daily Mail задуматься о политических переменах в КНДР / 5 декабря
- Глава МИД Израиля рассказал Путину о своей маме, освобожденной Красной армией из концлагера Аушвиц / 23 января
- Автоновости: «Горячие» кроссоверы Audi SQ 7 и SQ 8 получили бензиновый мотор / 14 января
- Северный флот заявил об отсутствии боеприпасов на «Адмирале Кузнецове» / 12 декабря
- Путин посетил завод двигателей в Татарстане / 13 декабря
- Дочь Сулеймани пригрозила США и Ираку «темными днями» / 6 января
- Дело об угрозах Зеленскому. Федину повторно вызвали в ГБР / 7 февраля
- Польша собралась по числу танков обойти суммарно Германию и Францию / 2 января