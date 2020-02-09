Skoda в январе увеличила продажи в РФ на 7 процентов

Чешская компания Skoda увеличила количество продаж на российском рынке.
Сообщается, что за первый месяц 2020 года всего удалось реализовать порядка 5,9 тысяч новых автомобилей. Данный результат на 7 процентов больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Наибольшим спросом у местных покупателей пользуется модель Skoda Rapid, которую в январе приобрели свыше 2 тысяч клиентов с приростом на 19 процентов. На втором месте остается популярный кроссовер Skoda Kodiaq, который купили свыше 1,9 тысяч клиентов с приростом на 53 процента.
На третьем месте остается востребованная модель Skoda Octavia, которую приобрели более 1,8 тысяч клиентов, тогда как прирост продаж составляет около 18 процентов на российском рынке.
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