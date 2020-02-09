Ученые изучили вкусовые предпочтения бабочек

Научные специалисты поделились результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого они обнаружили, что вкусовые предпочтения бабочек передаются по наследству.

Организованное исследование длилось очень долго, поскольку изучение вкусовых предпочтений и особенностей бабочек было очень непростым. В какой-то момент эксперты предположили, что потомки бабочки могут наследовать предпочтения предков. Данная гипотеза подтвердилась не сразу, а лишь спустя длительный период времени. Ученые вынуждены были провести ряд экспериментов, чтобы убедиться в достоверности предложенной гипотезы.

Также исследователи обнаружили, что данное правило сохраняется лишь при условии, что на них не было совершено внешнее воздействие. Таким образом, все новые вкусовые предпочтения, приобретенные каждым насекомым при жизни, передается по наследству.

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