Ученые изучили вкусовые предпочтения бабочек

Ученые изучили вкусовые предпочтения бабочек

09.02.2020, 21:52, Новости дня

Научные специалисты поделились результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого они обнаружили, что вкусовые предпочтения бабочек передаются по наследству.

Организованное исследование длилось очень долго, поскольку изучение вкусовых предпочтений и особенностей бабочек было очень непростым. В какой-то момент эксперты предположили, что потомки бабочки могут наследовать предпочтения предков. Данная гипотеза подтвердилась не сразу, а лишь спустя длительный период времени. Ученые вынуждены были провести ряд экспериментов, чтобы убедиться в достоверности предложенной гипотезы.

Также исследователи обнаружили, что данное правило сохраняется лишь при условии, что на них не было совершено внешнее воздействие. Таким образом, все новые вкусовые предпочтения, приобретенные каждым насекомым при жизни, передается по наследству.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика