«Комиавиатранс» отвергла претензии «ЮТэйр» к аэропорту Усинска

«Комиавиатранс» отвергла претензии «ЮТэйр» к аэропорту Усинска

09.02.2020, 21:51, Новости дня

Аэропорт Усинска работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами, сообщил гендиректор «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, комментируя жесткую посадку Boeing 737-500.

По словам гендиректора компании, которой принадлежит аэропортовое хозяйство на территории Коми, аэропорт Усинска «работал в штатном режиме». Фесенко заверил, что аэропорт «был полностью готов к принятию» самолетов.

Подчеркивается, что «ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало», передает ТАСС.

«По состоянию аэропорта – тем более», – говорится в сообщении.

Напомним, Boeing ударился хвостом о ВПП при посадке. Сообщалось, что инцидент произошел из-за проблем с шасси.

«ЮТэйр» заявила, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в связи с резким изменением ветра. При этом компания утверждает, что в аэропорту не функционировали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП.



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