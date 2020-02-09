Мнение: Знаковая дата

Завтра 10 февраля. Очень знаковая дата. Китай должен либо начать постепенно запускать производство, выводя людей из вынужденного недельного отпуска после окончания празднования лунного нового года, либо режим карантина будет продлен, и тогда в полный рост встает вопрос — насколько долго.

То, что китайской экономике уже нанесён колоссальный по своей разрушительности удар, сомнений не вызывает. Большой шкаф падает всегда громко. Даже неделя простоя для такой огромной экономики — это очень много. Если речь пойдет о месяце или нескольких — это будет катастрофа.

Кризис 2008 года Китай решил через ускоренное развитие собственного внутреннего рынка, через повышение покупательской способности собственного населения. Но чудес не бывает — это стало возможным только через накачку кредитами, и сегодняшние темпы роста обеспечиваются только одним показателем — ростом долговой нагрузки. Расчет был на то, что мировая экономика после рецессии восстановится, и внутренний долг будет постепенно покрыт за счет опережающего роста экспорта. Но здесь и кроется ключевой просчет китайских властей — мировой рынок не безразмерный, и другие игроки тоже хотят продавать свои товары. США противодействуют Китаю через торговую войну, в которой Китай явно проигрывает. А значит — концепция ухода от долгового кризиса Китая трещит по швам.

Нынешняя эпидемия лишь подводит черту под крахом китайской стратегии "Великого шелкового пути" — противоречия были заложены гораздо раньше. Эпидемия стала тем кризисом, который должен будет сломать предыдущую концепцию развития, провести Китай через катастрофу и заставить его рассмотреть иные варианты. Чем дольше будут "каникулы" сегодня — тем острее и скоротечнее будет кризис, который, конечно, будет системным — и экономическим, и политическим. Но его, видимо, уже не избежать.

Другой вопрос, что китайское руководство может пойти по пути российского и насмерть встать на защиту "стабильности" — то есть, никаких реформ и никакого пересмотра концепции. Силового ресурса на подавление протестов у него хватит. Но если не работает сама стратегия развития, попытка ввести ее в состояние анабиоза в надежде что авось потом как-нибудь всё разрешится — это путь в никуда. Это однозначная катастрофа в конце, но гораздо большего масштаба, чем то, что может быть сегодня.

Источник: Эль Мюрид

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