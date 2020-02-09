«Может быть новый вице-премьер». Гончарук рассказал о возможных изменениях в Кабмине

В Кабинете Министров Украины могут произойти изменения. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Много вариантов сейчас обсуждается, продумывается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок. Потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно человек нужен в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения и с фокусом на привлечение инвестиций», – сказал он.

Глава правительства объяснил, что «это может быть новый вице-премьер».

В частности, он назвал «сильной и положительной» команду в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которым руководит министр Тимофей Милованов.

«Они делают все для того, чтобы в Украине открывались рынки», – отметил Гончарук.

По его словам, усилить в правительстве хотят и социальный блок.

«Очевидно, что в стране, в которой больше 10 млн граждан проживает за чертой бедности, этот вопрос очень актуален.

Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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