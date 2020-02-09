В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы

В воскресенье в Азербайджане состоялись досрочные парламентские выборы, которым предшествовала короткая предвыборная кампания.

Президент страны Ильхам Алиев, находящийся у власти с 2003 года, назначил выборы в декабре – после того, как действующий парламент обратился с просьбой о роспуске, чтобы избрать законодательный орган, который более тесно сотрудничал бы с президентом в проведении реформ.

Партия Алиева «Новый Азербайджан» располагала в предыдущем парламенте 65 местами из 125. Таким образом, ей принадлежало меньше двух третей голосов, необходимых для изменения Конституции страны.

Напомним, что население Азербайджана составляет 10 миллионов человек.

Своих кандидатов выдвинули 19 политических партий, но большая часть 1600 кандидатов пошли на выборы самовыдвиженцами, сообщила наблюдательная миссия ОБСЕ.

Официальный агитационный период начался три недели назад. Избирательные участки закрылись в 19 часов по местному времени (18 часов по московскому времени). Пока неясно, когда будут объявлены окончательные результаты.

Международные наблюдатели критиковали предыдущие выборы в Азербайджане за вбросы бюллетеней, нарушения при подсчете голосов и другие моменты.

Глава Центризбиркома Мазахир Панахов сообщил, что ко второй половине дня воскресенья жалоб на нарушения на выборах не поступало.

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