«Реал» оторвался от «Барселоны» на шесть очков

На Пиренейском полуострове в рамках 23 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" смог увеличить свой отрыв от преследующей его "Барселоны". Это произошло после того, как "сливочные" на выезде разгромили "Осасуну".
Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота памплонцев четыре мяча при одном пропущенном. Голами в составе "Реала" отметились Иско, Серхио Рамос, Лукас Васкес и Лука Йович. У "Осасуны" единсвтенный гол на счету Унаи Гарсии. Итог – 4:1 в пользу мадридского клуба.
Благодаря этому "Реал" набрал 52 очка и упрочил свои позиции относительно идущей второй "Барселоны". Теперь отрыв мадридцев от каталонцев составляет шесть очков. Однако "Барса" имеет матч в запасе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Минэкономики должен получать от $5 до $10 тыс. – Милованов / 24 декабря
- Рябцев: По договоренностям на данный момент Украина будет лишена возможности подавать иск в арбитраж, если «Газпромом» нарушит контракт / 30 декабря
- Климкин: Многие говорят, что Пристайко хотел, чтобы Зеркаль ушла из МИД / 9 декабря
- В Верховной Раде прошла церемония памяти жертв Холокоста / 16 января
- Число уверенных в завтрашнем дне россиян с 2000 года увеличилось с 33% до 51% / 30 декабря
- Судья Емельянов заявил, что не имеет отношения к покушению на Вячеслава Соболева / 2 декабря
- МВД предложило отказаться от уголовного наказания медработников за утрату наркотиков / 31 января
- «Это мило». Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США / 21 января