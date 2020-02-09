Volkswagen Passat заменят электрокаром в США

Сегодня стало известно, что в скором времени популярная модель Volkswagen Passat на американском рынке будет заменена электрокаром.
Несмотря на то, что данный автомобиль пользовался высоким спросом на мировом рынке, однако, по мнению специалистов марки, на каждую модель приходится свой конец. Таким образом, модель лишится привычного электрического агрегата, который похвастается своей электрической установкой. Предполагается, что новинка будет выполнена на базе концепта ID.Vizzion.
Мощность электрической установки данного автомобиля составит 306 л.с. Кроме того, бензиновая версия пока продается на американском рынке с бензиновым двигателем на 176 л.с. мощности. В базовой комплектации седан доступен в продаже по цене от 23 тысяч долларов.
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