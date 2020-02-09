Nissan показал «заряженные» версии кроссоверов Pathfinder и Qashqai

Nissan показал «заряженные» версии кроссоверов Pathfinder и Qashqai

09.02.2020, 21:30, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan представил обновленные модификации кроссоверов Pathfinder и Qashqai.

В частности, первая из новинок получила в названии приставку Pathfinder. Приобрести данную модификацию станет возможным по цене от 31,6 тысяч долларов. Отличием модели станет уникальная решетка радиатора стильная отделка салона, дверные ручки, а также измененные боковые зеркала.

В автомобиле применили систему экстренного торможения, мониторинг слепых зон, а также ряд других опций, способствующих улучшенной безопасности. Под капотом кроссовера установлен 3,5-литровый двигатель на 275 л.с. мощности. Что касается кроссовера Qashqai, то его енник составляет от 23,6 тысяч долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика