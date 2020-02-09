Nissan показал «заряженные» версии кроссоверов Pathfinder и Qashqai

Японский автомобильный гигант Nissan представил обновленные модификации кроссоверов Pathfinder и Qashqai.

В частности, первая из новинок получила в названии приставку Pathfinder. Приобрести данную модификацию станет возможным по цене от 31,6 тысяч долларов. Отличием модели станет уникальная решетка радиатора стильная отделка салона, дверные ручки, а также измененные боковые зеркала.

В автомобиле применили систему экстренного торможения, мониторинг слепых зон, а также ряд других опций, способствующих улучшенной безопасности. Под капотом кроссовера установлен 3,5-литровый двигатель на 275 л.с. мощности. Что касается кроссовера Qashqai, то его енник составляет от 23,6 тысяч долларов.

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