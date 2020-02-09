Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

09.02.2020, 21:26, Новости дня

В Москве в ночь на понедельник с сохранением до утра 10 февраля ожидается усиление ветра до 17 м/с и гололедица, сообщило ГУ МЧС по столице.

Ветер усилится в ближайшие 1-3 часа. Москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, не парковать возле них автомобили, передает «Интерфакс».



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