Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

В Москве в ночь на понедельник с сохранением до утра 10 февраля ожидается усиление ветра до 17 м/с и гололедица, сообщило ГУ МЧС по столице.
Ветер усилится в ближайшие 1-3 часа. Москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, не парковать возле них автомобили, передает «Интерфакс».
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