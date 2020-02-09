Рудковская назвала первое после перерыва выступление Ветлицкой «ответкой» Шакире и Лопес

Яна Рудковская прокомментировала первое выступление Натальи Ветлицкой после возобновления карьеры. Соответствующая публикация, где продюсер назвала появление певицы на сцене «ответкой» Дженнифер Лопес и Шакире, появилась на её канале в Telegram.
Пост был сопровожден несколькими роликами, которые были сняты в рамках выступления Ветлицкой на BIG LOVE SHOW. Напомним, исполнительница недавно приняла решение вернуться на сцену, несмотря на длительный перерыв. Скорее всего, одним из инициаторов её возвращения стал Евгений Финкельштейн, взявший на себя проведение гастрольного тура певицы по стране. Он заявил Рудковской, что билеты на будущие концерты исполнительницы продаются очень быстро, сольники уже сейчас можно считать очень удачными.
По словам продюсера Димы Билана, россияне точно будут ходить на концерты Ветлицкой. Более того, певица и вовсе может дать «ответку» таким зарубежным знаменитостям, как Шакира или Дженнифер Лопес.
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