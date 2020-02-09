Лучший селфифон Huawei появится в продаже 14 февраля

Лучший селфифон Huawei появится в продаже 14 февраля

09.02.2020, 21:21, Разное

Лучший селфифон от китайской компании Huawei станет доступен для покупки уже 14 февраля. Специальная версия устройства Nova 6 5G приурочена ко Дню влюбленных.
Смартфон признан лучшим среди конкурентов с точки зрения создания селфи. Девайс стал лидером рейтинга DxOMark с показателем в 100 баллов, что сильно опережает прочие флагманские устройства, ориентированы на создание медиаконтента.

Спецверсию смартфона оснастили сдвоенной фронтальной камерой. Базовый сенсор селфишота получил матрицу на 32 Mpx, а камеры на задней панели корпуса – 40 Mpx. В качестве процессора используется Kirin 990. Работу девайса обеспечивает аккумулятор на 4,2 тысячи мА•ч.



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