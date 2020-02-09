В Нью-Йорке один и тот же человек дважды за день открывал стрельбу по полицейским

Преступник в Нью-Йорке за 12 часов дважды открывал стрельбу по полицейским в районе Бронкс – сначала по полицейской машине, а затем в полицейском участке, где и был задержан, сообщил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
«Задержанный пытался убить полицейских. Это была преднамеренная попытка убийства», – передает его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что в субботу вечером мужчина приблизился к припаркованному автомобилю с двумя полицейскими и начал по ним стрелять. Один из полицейских получил ранение в шею, в результате офицеры вынуждены были покинуть место стрельбы.
Через несколько часов этот же преступник вошел в 41-й участок полиции и открыл стрельбу из 9-миллимитрового пистолета. Один сотрудник полиции получил ранение в руку.
«Благодаря профессиональным и мужественным действиям офицеров преступник был задержан», – сказал Ши.
Стрелявший, как выяснилось, в 2002 году уже был осужден за попытку убийства.
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