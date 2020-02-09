У Белого дома арестован мужчина, заявивший о намерении убить президента

Мужчина с ножом был арестован у Белого дома после того, как он заявил сотруднику Секретной службы, что намерен убить президента. Об этом сообщили правоохранительные органы.

25-летний Роджер Хедпит был арестован во второй половине дня в субботу по обвинению в угрозе физической расправы, сообщила полиция столицы США.

Хедпит приблизился к сотруднику Секретной службы, патрулировавшему улицу вблизи Белого дома, и заявил, что собирается совершить покушение на президента Дональда Трампа. Он также сказал, что у него с собой нож, с помощью которого он намерен это сделать.

Об этом стало известно из полицейского отчета, оказавшегося в распоряжении агентства Associated Press. Полиция обнаружила нож, длина которого составляла три с половиной дюйма. Согласно официальной информации, нож находился в футляре, висевшем на левом боку Хедпита.

По словам полиции, Хедпит был взят под стражу, а затем помещен в клинику для оценки его психического состояния.

Сотрудники правоохранительных органов также обследовали его автомобиль.

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