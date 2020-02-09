У Белого дома арестован мужчина, заявивший о намерении убить президента

У Белого дома арестован мужчина, заявивший о намерении убить президента

09.02.2020, 21:14, Новости дня

Мужчина с ножом был арестован у Белого дома после того, как он заявил сотруднику Секретной службы, что намерен убить президента. Об этом сообщили правоохранительные органы.

25-летний Роджер Хедпит был арестован во второй половине дня в субботу по обвинению в угрозе физической расправы, сообщила полиция столицы США.

Хедпит приблизился к сотруднику Секретной службы, патрулировавшему улицу вблизи Белого дома, и заявил, что собирается совершить покушение на президента Дональда Трампа. Он также сказал, что у него с собой нож, с помощью которого он намерен это сделать.

Об этом стало известно из полицейского отчета, оказавшегося в распоряжении агентства Associated Press. Полиция обнаружила нож, длина которого составляла три с половиной дюйма. Согласно официальной информации, нож находился в футляре, висевшем на левом боку Хедпита.

По словам полиции, Хедпит был взят под стражу, а затем помещен в клинику для оценки его психического состояния.

Сотрудники правоохранительных органов также обследовали его автомобиль.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика