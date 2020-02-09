Полиция Флориды арестовала водителя, въехавшего в палатку для регистрации избирателей

Офис одного из шерифов во Флориде сообщил об аресте человека в Джексонвилле, въехавшего в палатку, где проходила регистрация избирателей.

Офис шерифа Джексонвилла сообщил в воскресенье в социальных сетях, что 27-летнему Грегори Уильяму Лоэллу Тимму предъявлены обвинения в нападении на человека старше 65 лет с отягчающими обстоятельствами, злонамеренном причинении вреда и вождении с приостановленными водительскими правами.

В офисе сообщили, что заместители шерифа выехали на место после поступления сообщений о споре. По словам очевидцев, Тимм был за рулем фургона, который въехал в палатку, где они занимались регистрацией избирателей.

В сообщении не упоминается название партии, регистрировавшей избирателей. Не сообщается и о пострадавших. Однако отделение Республиканской партии в округе Дувал сообщило в «Твиттере », что «шесть волонтеров кампании Трампа стали объектами преднамеренной атаки во время регистрации избирателей».

По состоянию на утро воскресенья, в Интернете не появилось судебных записей, касающихся Тимма, поэтому неясно, есть ли у него адвокат. Данные пенитенциарной системы показывают, что в воскресенье утром он находился под стражей.

Офис шерифа в воскресенье не ответил на телефонный звонок и электронное письмо с просьбой сообщить подробности.

Представитель Республиканской партии Ронна Макдэниел написала в «Твиттере»: «Этим неспровоцированным, бессмысленным атакам на сторонников [президента Дональда Трампа] необходимо положить конец».

Трамп ретвитнул это сообщение, добавив: «Будьте осторожны, суровые парни, когда выбираете, с кем поиграть!»

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