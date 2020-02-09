Мнение: Положили крест на бюджет

Мнение: Положили крест на бюджет

09.02.2020, 21:13, Разное

Щедро черпают «святые отцы» из госбюджета. Положив крест на Конституцию.

Минообороны потратит больше 300 млн. рублей для закупки продукции религиозного назначения для храма вооруженных сил – памятника военно-церковному милитаризму.  Все контракты будут заключены с единственным постащиком. Он – тайный, его данные не разглашаются. Хороший способ завышения цены и воровства налогов граждан.

О факте написали «МБХ-медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

На эту самую церковь якобы собрали 3 млрд. рублей добровольных пожертвований. Но это конечно, обман. Такие деньги добровольно собрать в России невозможно. Скорее всего, деньги собирались в добровольно-принудительном порядке. Однако это – отдельная история.

Но выделять напрямую на церковные цели деньги из бюджета … Это прямое и наглое нарушение Конституции, 14-я статья которой говорит о том, что «Российская Федерация – светское государство», а «религиозные объединения отделены от государства».

РПЦ желает строить еще одну церковь, в которую будут ходить военные?

На здоровье. За свой счет. Без какого-либо содействия государства. Пусть собирает деньги и строит. Это – частное дело РПЦ.

И, между прочим, а почему такая привилегия Кириллу и его соратникам? Где главная мечеть Вооруженных сил? Главный буддистский храм?  Главная синагога? Главный костел? И так далее.

Если уже освящать милитаризм, массовое убийство людей в войнах, то следует, глубже запустив руку в бюджет, развернуть наступление на широком религиозном фронте.

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Источник: СерпомПо



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