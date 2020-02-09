В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии

В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии

09.02.2020, 21:12, Новости дня

Отставка премьера Тюрингии из-за того, что за него проголосовали депутаты ландтага от партии «Альтернатива для Германии» – самый настоящий «идиотизм», сообщил обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.

«То, что случилось в федеральной земле Тюрингия, это идиотизм. Такой же идиотизм – провозглашать нацистами всех, кто находится справа и слева от Ангелы Меркель», – приводит текст его статьи RT.

Обозреватель заметил, что если нет этих «справа» и «слева», то и о демократии идти речи уже не может.

«Оппозиция имеет право быть радикальной до известной степени», – считает он.

Мартенштайн пишет, что миллионы избирателей, которых лишилась партия «Христианско-демократический союз», голосуют за «Альтернативу за Германии» не из-за «страстного желания прихода нового Гитлера».

«Они чувствуют, что их бросили на произвол судьбы, и лишь хотят легитимной смены направления. Страна, в которой могут быть только левое или левоцентристское правительства, превратится в управляемую демократию», – считает Мартенштайн.

Он задается вопросом, не собралось ли правительство Меркель «поместить четверть избирателей в Восточной Германии в карантин, словно инфицированных коронавирусом».

«Это их только еще больше разгневает», – уверен обозреватель.

Напомним, Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП) 5 февраля был избран премьером Тюрингии при поддержке депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), однако уже на следующий день сложил свои полномочия после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его избрание с поддержкой правых популистов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации в Тюрингии.



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