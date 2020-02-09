Коронавирус: ситуация в России и Китае

Автор: Дмитрий Киселёв

Новый коронавирус 2019-nCoV пока еще не добит, но есть несколько хороших новостей. Первая: РФ успешно защищается от новой мировой напасти, и на сегодняшний день ни один россиянин коронавирусом не заражен. Лечатся у нас лишь два китайца. Они — на карантине, и новостей об ухудшении их здоровья нет.

Президент Путин вовремя мобилизовал новое правительство России. Премьер Мишустин сформировал во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой создан оперативный штаб по противодействию заразному заболеванию. Граница с Китаем на Дальнем Востоке закрыта для пассажирского транспорта и пешеходов. Впускают только эвакуированных из Китая россиян. Ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем. Началась эвакуация граждан РФ из Китая. Всех прибывающих размещают на карантин в специальном санатории под Тюменью.

5 февраля в Кремле Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором зампредседателя правительства Татьяна Голикова доложила главе государства о ситуации.

"Я бы хотела начать с того, чтобы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то решение, которое вы приняли по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубей. Я также хочу поблагодарить Воздушно-космические силы Министерство обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей-эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за ту работу, которую они сделали. И еще раз подчеркнуть, что эвакуация наших граждан из Ухани — это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И мне кажется, что очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относится к этому", — заявил Голикова.

Нашлись и те, кто решил на страхах перед новым вирусом погреть руки. Например, некоторые аптеки, которые задрали цены на средства профилактики и защиты от инфекции.

"До 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль пятьдесят. Это беспрецедентный рост, поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах. Все поручения даны", — подчеркнула Голикова.

"Лицензии надо отбирать у них — и все. Решили нажиться. Надо выявить таких, по каждой организации принять решение, чтобы неповадно было. У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени избыточная, поэтому если 2-3 таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет", — сказал Владимир Путин.

К слову, перечень мер правительства по предотвращению проникновения нового коронавируса в Россию далеко не исчерпан. Ресурсы и механизмы профилактики и реагирования есть. Как РФ противостоит угрозе эпидемии?

Елена Ерофеева

Они взлетают с военного аэродрома. Москва — Ухань — рейс спасения. Из Ухани — в Тюмень. Из эпицентра вирусной опасности — в безопасность. 10 часов на военном самолете. Полет нормальный.

Тюмень встречает лютыми морозами — минус 30. Из самолета выходят, укутавшись в одеяло. В Китае было тепло. На летном поле уже дымят прогретые автобусы. В сопровождении патрульной машины ДПС они едут за 30 километров от города.

Пансионат "Градостроитель" объявили зоной коронавирусного карантина. Двухместные номера с телевизором и душем. Дополнительное медицинское оборудование — по профилю. На время карантина приглашены вирусологи. 144 вывезенных из Уханя россиянина проведут здесь две недели.

Этот регион для карантинной зоны был выбран не случайно. Тюменские врачи — одни из лучших в РФ и первыми столкнулись с реальным случаем заражения коронавирусом. Инфицированная студентка Технологического университета уже неделю лечится в стационаре.

"Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы там сконцентрировать этих людей. Мы же своих бросать не должны. Они должны вернуться", — отметил Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии.

Волонтеры запустили в Сети флешмоб "Своих не бросаем". Сегодня вся страна поддерживает эвакуированных из Уханя. Эта болезнь уже не кажется такой далекой. Коронавирус пришел и в Россию. Два подтвержденных случая. Новых за последнюю неделю не было. Те, кто возвращаются из Китая с симптомами вирусной инфекции, проходят обследование.

Как работает тест-система по определению коронавируса? Для этого я сама сдам анализы. Это обычный мазок из горла и носа. Его помещают в пробирки со специальной жидкостью и отправляют в лабораторию особо опасных инфекций на исследование.

Лаборант добавляет реагент, чтобы выделить нуклеиновую кислоту, — это маркер вируса. Когда клеточные оболочки разрушаются, вирус выходит наружу. Определить геном коронавируса можно с помощью цепной реакции, копируя ДНК. Из восьмисот исследованных проб только в московской лаборатории ни одного положительного результата.

"У нас и безо всякого коронавируса туристы ежегодно на территорию Российской федерации затаскивают 100-300 экзотических для нас инфекционных заболеваний, возбудителей инфекционных заболеваний. Но они все вовремя выявляются, корректно диагностируются, оперативно локализуются и не имеют академических последствий. Об этом никто не знает. Лишняя шумиха только вредит", — сказал Михаил Щелканов, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в ДВФУ.

С вирусологом мы встречаемся не в лаборатории, а в университетском общежитии, где развернут госпиталь. Палаты пустые — заболевших нет. Но китайских студентов, что постепенно возвращаются с каникул, определяют на карантин.

В медкабинет спуститься можно, выйти из здания — нельзя. Преподавателю китайского Алексею жизнь за стеклом кажется не зоной отчуждения, а территорией безопасности. За новостями из дома следит по Интернету.

Красная линия между жизнью и смертью на графике заражения пока ползет вверх. В середине недели погибших — меньше пятисот, в конце — уже больше семисот. Ян Юе рвалась обратно в Китай — у нее дети в зоне риска. Но из карантина не выпустили.

Сын знает, что такое маска, но с масками в Китае проблема. Родные просят выслать из России, но теперь и у нас дефицит. В одних аптеках цены выросли десятикратно, в других масок в продаже нет. Все скупили.

На производство одной маски уходит чуть меньше двух секунд. Конвейер работает на полную мощность. 15 тысяч штук за смену. Но оптовики готовы закупать миллионами — запросы на медицинские маски лихо растут.

Здесь же выпускают противоэпидемические костюмы для врачей. Тюменский Департамент здравоохранения заказал 3000 комплектов. Чтобы успеть в срок, на предприятии меняют график работы.

В челябинской лаборатории технологической одежды станки запускают в 4 утра. Работают и на Китай, и на Россию. Здесь выпускают боксы для перевозки инфицированных пациентов, которые теперь известны на весь мир.

Помимо боксов делают здесь и костюмы для работы с особо опасными инфекциями. Их тоже отгружают в КНР. Поднебесная империя уже мало что отгружает. Когда было принято решение закрыть все двери, импорт из Китая остановился.

Дальний Восток накрыл китайский дефицит. Цены на помидоры и огурцы — космические. Фуры с овощами несколько дней стояли на границе. Ждали, когда откроют товарный коридор. Из-за низких температур морковь покрылась снегом, баклажаны промерзли.

Границу на этой неделе приоткрыли. Здесь действует режим с ограничениями. Пассажирские автобусы на российско-китайской границе теперь не встретить. Для них въезд временно закрыт. Грузовой транспорт пускают беспрепятственно. Вереница фур растянулась на несколько километров — ждут выезда из России. Многие будут возвращаться пустыми. В связи с коронавирусом китайские фабрики закрыты, товары не отгружают.

Встали заводы по переработке рыбы в Хуньчуне, Циндао, Даляне. Коронавирус наносит удар по морю: пока закрыты магазины и рестораны, спрос на морские деликатесы резко упал. Дешевеют краб, трубач, моллюски. А в это время в Охотском море начинается большая путина минтая. Если раньше 90% улова выгружались в портах Китая, теперь КНР берет паузу.

"Надо понимать, что Китай — это большая фабрика, которая, перерабатывая российское сырье, получала прибавочный продукт за счет реализации на европейских и американских рынках. У нас сейчас есть уникальная возможность воспользоваться тем, чтобы загрузить наши производственные мощности и поставлять эту продукцию напрямую. Это США и Европа", — отметил Александр Ефремов, управляющий компании-производителя рыбных консервов.

В Китай будут отгружать дальневосточные консервы, которые раньше там спросом не пользовались. Но для режима ЧС белок, закатанный в банки, — это выход.

Директор приморского автотранспортного предприятия Вячеслав Мартыненко выхода для себя уже не видит. Коронавирус поразил пассажирские перевозки. По его словам, потери предприятия могут составить 40 миллионов рублей.

Каждый день они выполняли 38 рейсов в Китай. Но вот уже неделю никуда не ездят. На автобазе в поселке Пограничный, откуда отправлялись заграничные рейсы, разместили заграничных гостей. Здесь открыли карантинный пункт для прибывающих китайцев. Два раза в день приезжает фельдшер. И ставит, и ставит им градусники.

Не в пансионате, но на полном пансионе: две недели они будут жить под строгим наблюдением врачей. Перед Роспотребнадзором стоит главная задача: не допустить распространение вируса в России. Повода для паники на сегодняшний день нет.

Текст:

"Вести недели"

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет