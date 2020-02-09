Уроженка Москвы названа лучшей теннисисткой января

Женская теннисная ассоциация подвела итоги первого месяца 2020 года и назвала имена наиболее проявивших себя теннисистов. Для этого проводилось специальное голосование на официальном сайте WTA.
Победительницей в номинации "Лучшая теннисистка января" стала уроженка Москвы София Кенин, выступающая под американским флагом. В минувшем месяце 21-летняя американка впервые в своей карьере выиграла турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии.
Ее соперницами по номинации были испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.
В номинации "Прорыв года" одной из номинанток являлась россиянка Екатерина Александрова, выигравшая свой первый титул в карьере. Однако предпочтение респондентов было отдано представительнице Туниса Онс Жабер, дошедшей до четвертьфинала Australian Open.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обновленный кроссовер Volkswagen Tharu Plus появился в продаже / 10 декабря
- Суд на Украине встал на сторону уволенного за антисемитизм консула / 16 декабря
- Спикер парламента Эстонии заявил о попытках РФ «переписать историю» / 28 января
- Нефьодов рассказал, где в Украину идет больше всего контрабанды / 10 декабря
- Лукашенко: Белоруссию поставили раком / 24 января
- На Донбассе менее чем за сутки ранения получили восемь украинских военнослужащих – штаб ООС / 18 января
- Крымский мост подсветили в цвета флага России / 15 декабря
- Синоптик рассказал о прогнозе аномальных снегопадов и холодов в Москве / 21 января