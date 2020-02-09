Уроженка Москвы названа лучшей теннисисткой января

Уроженка Москвы названа лучшей теннисисткой января

09.02.2020, 21:06, Новости дня

Женская теннисная ассоциация подвела итоги первого месяца 2020 года и назвала имена наиболее проявивших себя теннисистов. Для этого проводилось специальное голосование на официальном сайте WTA.

Победительницей в номинации "Лучшая теннисистка января" стала уроженка Москвы София Кенин, выступающая под американским флагом. В минувшем месяце 21-летняя американка впервые в своей карьере выиграла турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии.

Ее соперницами по номинации были испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

В номинации "Прорыв года" одной из номинанток являлась россиянка Екатерина Александрова, выигравшая свой первый титул в карьере. Однако предпочтение респондентов было отдано представительнице Туниса Онс Жабер, дошедшей до четвертьфинала Australian Open.

Источник: Вести



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