Джемилев о Крыме: Зачем мы тратим $5 млрд ежегодно на содержание армии, если не собираемся сопротивляться?

Крым нужно было защищать от оккупации Россией. Такое мнение 8 февраля в эфире радио «Крым.Реалии» выразил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Мы почти без выстрела и отдали Крым. Если бы там был настоящий отпор, я думаю, Донбасса бы не было. А если так рассуждать – зачем мы вообще тратим около $5 млрд ежегодно на содержание армии, если не собираемся сопротивляться? Пусть другие приходят и делают с нами все что хотят?» – сказал он.

По словам нардепа, «есть вещи, когда уже нельзя считаться с личной безопасностью – надо выполнять свой долг вне зависимости от последствий».

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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