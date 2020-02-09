Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

09.02.2020, 21:06, Новости дня

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек. Ранее сообщалось, что в ДТП два человека погибли и 29 обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, в последние несколько часов в травмпункты города Кемерово обратились еще пять человек, которые ехали в столкнувшемся с фурой автобусе. Всем назначено амбулаторное лечение, пишет РИА Новости.

Автобус и фура столкнулись лоб в лоб в воскресенье, 9 февраля, на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. Водитель грузовика погиб на месте, четырех пассажиров автобуса отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, одна из пассажирок, 71-летняя женщина, скончалась на операционном столе.

По факту аварии кузбасская прокуратура организовала проверку, возбуждено два уголовных дела.

Источник: Вести



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