Мнение: Антикитайская кампания в Австралии

Интересные наблюдения на тему реакции австралийского общества на эпидемию коронавируса в Китае через призму антикитайской и антикоммунистической пропаганды в Австралии.

Вспышка коронавируса в Китае отразилась на положении китайцев в Австралии. Как отмечают многие австралийские активисты, в том числе и левые, китайская община опять находится под ударом. Но сегодняшний приступ антиазиатского, читай, антикитайского расизма маскируется под страх перед новым коронавирусом. Можно с уверенностью сказать, я сам тому свидетель, что люди восточноазиатской внешности подвергаются нападкам в общественном транспорте, в торговых центрах, в школах и даже в больничных залах ожидания. Недавно в Сиднее белый австралиец кричал на женщину азиатской внешности, ехавшую в поезде с ребенком. Мужчина потребовал, чтобы женщина ушла в конец поезда, потому что она “распространяет вирус." На прошлой неделе в одном из районов города, один из сотрудников универмага как бы из-за опасений распространения вируса, потребовал от клиентов с азиатской внешностью покинуть магазин.

Антикитайский расизм вряд ли является чем-то новым в Австралии. 250 лет назад, со времени высадки капитана Кука на континенте, жестокое отношение к аборигенам со стороны колониальной администрации взрастила белых австралийцах ростки ядовитого расизма. Ежедневно правящий класс, питаемый постоянной потребностью отвлечь гнев общества от капиталистической верхушки, старается перевести все видимые и невидимые проблемы в русло борьбы за климат или права различных меньшинств, свободу в далёких странах, где плохо с демократией и т.д. Таким образом вирус превосходства белых смог мутировать и пробрести множество новых форм. Вот почему мишенью номер один для расистских нападений становятся иммигранты из Китая, вьетнамская община, студенты из Южной Азии, мусульмане, африканская (и особенно суданская) молодежь и снова китайцы. В целом, по количеству расистских нападок китайская община, вероятно, уступает лишь аборигенам Австралии. Впрочем, об аборигенах в Австралии мало кто знает, тем более иммигранты. Аборигены живут далеко от мегаполисов, а китайцы у всех на виду, они рядом. А многие нападающие сегодня на китайцев вряд ли действительно обеспокоены коронавирусом, их раздражает азиатская, вернее китайская, иммиграция, хотя многие из тех, кто страдает от расистских нападок, вовсе даже и не китайцы. Но многим, которые и столицу Китая вряд ли могут назвать, все равно. Для них любой человек восточноазиатской внешности и вообще любой цветной человек – козёл отпущения.

Распространение антикитацского фанатизма поощряется капиталистической элитой Австралии. Газеты в Австралии, принадлежащие миллиардерам Руперту Мердоку и его сыну Лахлану исподволь работают на взращивание предубеждений против китайской общины. В сиднейской газете «Дейли телеграф» на днях промелькнул огромный заголовок на первой полосе, намеренно написанный жирным шрифтом: " Китайские дети остаются дома." Однако, что больше всего породило ксенофобские страхи, так это действия правительства Моррисона. В субботу оно объявило о прямом временном запрете на въезд китайских граждан и других неграждан, прибывавших из Китая. В результате более 100 000 иностранных студентов из Китая не могут вернуться к началу занятий в австралийских университетах. Многие возмущены такими действиями австралийского правительства. И поскольку правительственный запрет был введен без какого-либо уведомления, большое количество людей, прибыв в Австралию, оказались в затруднительном положении, обнаружив, что запрет на них был издан во время полета. В одном только аэропорту Сиднея было задержано около 80 китайцев, многих из которых допрашивали в течение нескольких часов. Кто-то из них был помещён под карантин, кого-то немедленно депортировали обратно в Китай, независимо от состояния их здоровья. Китайское посольство справедливо осудило это безобразие и призвало выплатить компенсацию жертвам подобных действий.

Запрет австралийского правительства на въезд прямо противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупреждающей о недопустимости подобных действий. На днях глава ВОЗ решительно заявил, что: "Мы вновь обращаемся ко всем странам с призывом не вводить ограничений, несовместимых с международными медико-санитарными правилами. Такие ограничения могут привести к усилению страха и стигматизации, что принесет мало пользы общественному здравоохранению.”

Нужно отметить, что и некоторые другие страны ввели подобные запреты на въезд неграждан из Китая, как это сделала Австралия. Соединенные Штаты Трампа, Филиппины Родриго Дутерте, Израиль Биньямина Нетаньяху и Индия Нарендры Моди – все страны, управляемые правыми правительствами,- а также правительство Ардерн в Новой Зеландии, которое представляет собой коалицию между социал – демократической лейбористской партией, зелеными и ксенофобской партией "Новой Зеландии — превыше всего". Россия и Сингапур также ввели жесткие ограничения на въезд китайских граждан, но не зашли так далеко, как Австралия и США.

В чем австралийские действия совершенно уникальны, так это в введение карантина для тех австралийских граждан, которые были эвакуированы из эпицентра вируса Ухань и доставлены в центр содержания иммигрантов в 2600 километрах от материка на острове Рождества в Тихом океане. Даже Трамп не заходил так далеко! Как отмечают левые австралийские активисты, многие, отбывшие карантин на острове Рождества выразили свое возмущение условиями, в которых они находились в карантинном центре. Одна из эвакуированных, Белинда Чен, которая находится в центре с двумя детьми, сообщила новостному каналу ЭйБиСи, что” здесь [в центре] грязнее чем в тюрьме“, и что ее дети “ боятся прикасаться к кроватям. Даже мэр острова Рождества осудил политику правительства как "регрессивные идеи колониальной эпохи“, “создающие [на острове] колонию для осужденных".”

Единственная причина, по которой правительство приняло такие возмутительно бессердечные меры, заключается в том, что большинство эвакуированных являются китайцами по происхождению. Можно поспорить, что, если бы эвакуированные из Китая были богатыми белыми бизнесменами, их не бросили бы в отдаленный центр содержания под стражей на карантин. Как метко отметил выходец из Азии, австралийский активист, Эрин Чжу : “В прошлые разы, при вспышках вирусов коровьего бешенство и свиного гриппа, Австралия не запрещала негражданам из Великобритании и США въезжать в нашу страну. Не возлагалась и вина на людей из [этих странах].”

Правительство страны, несомненно, понимает, что такая политика во многом способствует росту враждебности в обществе к китайской общине. Но цель правительства и состоит именно в том, чтобы дать понять, что это нормально отделять китайцев и других небелых людей. Этим они хотят узаконить доминирование белой ксенофобии в стране. Однако коалиционное правительство едва ли одиноко в этом. После того, как первоначально лейбористы критиковали план содержания под стражей на острове Рождества, лидер партии Энтони Албанезе теперь полностью поддержал политику правительства по запрету на поездки, заявив недавно что: "Австралия должна принимать решения исходя собственных национальных интересах.- Действительно, именно премьер-министр штата Квинсленд, депутат от лейбористов Анастасия Палащук, подтолкнула либеральное правительство Моррисона ввести запрет на въезд для людей, прибывающих из Китая. Всего за несколько часов до того, как правительство Моррисона объявило о запрете, Палащук призвала прекратить все рейсы из Китая и последовать запретным мерам, введенным правительством Трампа.

Австралийские же левые, пусть и малочисленные, выступают с требованием, который, впрочем, вряд ли будет услышан обществом, отменить запрет Моррисона-Палащук-Альбанезе на въезд в страну из Китая. Левые Австралии поддерживают требование Пекина к австралийскому правительству компенсировать тех граждан Китае, которым было отказано во въезде и вернуть всех тех граждан Австралии китайского происхождения, которые сейчас содержатся на острове Рождества В проведении драконовских мер, левые видят не иначе как иррациональное нагнетание страха и распространение расистский настроение в обществе. Австралийские левые считают, что ксенофобская политика правительства под предлогом сдерживания новой вспышки вируса не имеет под собой научной основы. Создавая иррациональную панику по поводу коронавируса, австралийские политики и средства массовой информации распространяют тонко завуалированный расистский посыл: люди должны бояться “зла”, исходящего из Китая. Необходимо не нагнетать обстановку, а убедиться, действительно ли вирус так опасен для Австралии. На сегодняшний день во всем мире от него умерло 492 человека. Четверо из пяти умерших — это люди старше 60 лет, а трое из четырех имели другие проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца или рак. У большинства людей прослеживаются лишь симптомы. Хотя средний уровень смертности инфицированных на 2% выше, чем при обычном гриппе, но значительно ниже, чем при ОРВИ. Уровень смертности за пределами провинции Хубэй составляет всего 0,16%. Это ненамного больше, чем у обычного гриппа. Поскольку вирус впервые распространился из столицы провинции Хубэй города Ухань, многие заразились в Хубэе до того, как были замечены симптомы, до того, как вирус был впервые идентифицирован и до того, как были разработаны методы обнаружения и лечения. Те, кто позже заразился за пределами провинции Хубэй на сегодняшний день имеют доступ к более исследованным способам лечения и лучшей защите от вируса.

Тем не менее на сегодняшний день только 13 человек в Австралии были инфицированными новым коронавирусом, ни один из случаев не является серьёзным. Все эти люди были заражены вирусом, до въезда в Австралию. Другими словами, ни один человек не заразился в Австралии. Чтобы понять ситуацию лучше, даже когда говорим на распространение вируса в Китае, должно учитываться огромное население Китая. Население Китая в 60 раз превышает население Австралии. Трагическая смерть 491 человека в Китае, вызванная коронавирусом, была бы пропорциональна населению Австралии и равнялась бы смерти 8 человек в Австралии. Для сравнения, официально 705 человек в Австралии умерли от гриппа при прошлой вспышке. В действительности, гораздо чаще люди погибают от обычного гриппа или лесного пожара, чем от нового коронавируса.

В то время как основные СМИ уделяют огромное внимание “угрозе Австралии от вируса", который на сегодняшний день не унёс ни одного человека в стране. Но определённые круги сознательно нагнетают истерию, тем самым нагнетают и враждебность к китайской общине.

Между тем, в китайских общине Австралии широко распространено мнение, что новый вирус был распространен американцами как акт холодной войны против социалистического Китай с целью получения преимуществ в торговой протекционистской кампании Трампа против КНР. В отличие от истерических новостей, это предположение кажется более правдоподобным. Доказательством служит то, что американские спецслужбы действительно использовали подобные методы биологической войны в прошлом, а именно против социалистической Кубы. Чтобы нанести ущерб кубинской экономике, ЦРУ распространило свиную лихорадку на Кубе, в результате чего Кубе пришлось забить 500 000 свиней. В 1981 году ЦРУ распространило лихорадку денге на острове, вызвав смерть 158 кубинцев. Слухи о причинах уханьского коронавируса усилились после ещё и после того, как официальные государственные СМИ Китая заявили о новых научных данных: вопреки промежуточным выводам о том, что вирус распространился с оптового рынка морепродуктов в г. Ухань, вероятнее всего, вспышки произошли в нескольких мест одновременно (см.: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/29/c_138741063.htm). В редких случаях, когда вирус переходит от животного к человеку, вполне вероятно, что это произойдет в одном месте, а затем вирус будет распространяться от одного носителя к другому. Если происходит несколько передач от животного к человеку, вероятность того, что они будут происходить почти одновременно в нескольких местах, мала. Таким образом, если первоначальная передача вируса людям действительно происходила почти одновременно в нескольких местах, это открывает возможность преднамеренного распространения вируса. Одна из характерных особенностей “вспышки” лихорадки Денге на Кубе в 1981 году заключается в том, что она началась одновременно в трех разных частях страны. Тем не менее, на сегодняшний день нет прямых доказательств того, что коронавирус был запущен американскими спецслужбами.

Новая волна антикитайских настроений, распространившихся в Австралии в последние недели, влияет на жизнедеятельность китайской общины. В последние три года имели место быть и расистские нападения на китайских школьников и студентов в Канберре на автобусных остановках и в классах и жестокие нападения на жителей азиатского происхождения на оживленных улицах Сиднея в Рэндвике и Бервуде. У данного явления есть три причины. Во-первых, китайцы выступают козлами, и под удар попадают все цветные: они виноваты в тех или иных проблемах. Из-за «понаехавших» теперь нет надежных рабочих мест для молодежи и нет доступного арендного жилья. Во-вторых, растущий экономический национализм в Австралии. Те, кто претендует на защиту интересов рабочих (как лейбористы и зеленые), не имеют и не могут иметь программы борьбы с реальной причиной безработицы, казуализма и низких заработных платы. В-третьих, учитывая то, что Китай является самым крупным торговым партнером Австралии, неизбежна и ксенофобия, порожденная протекционистскими программами, ударяющая по австралийцам китайского происхождения.

Но самая важная причина антикитайских выпадов — это антикоммунистическая кампания австралийского правящего класса против социалистического Китая. Австралийские политики и ведущие СМИ выдвигают все более раздутые претензии к Китаю. Они обвиняют КНР во всем — от кибер-взлома до” угрозы суверенитету Австралии " и агрессии в Южно-Китайском море. Самым нелепым является утверждение, что “Китай содержит в тюрьмах более миллиона мусульман-уйгуров. « Это, а также и новостные сюжеты об употребление некоторых китайских продуктов также может распространять коронавирус – звенья одной цепи! Откровенная ложь о задержании уйгуров настолько гротескна, что она была полностью опровергнута большинством мусульманских стран, не только дружественных Китаю, таких как Палестина, Пакистан, Бангладеш, Алжир, Джибути, Сомали, Судан, Сирия, Иран, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, но даже многими мусульманскими правительствами, полностью подчиненными Вашингтону, такими как Бахрейн, Египет, Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия и Йемен.» — отмечают австралийские левые. Результатом антикоммунистической, антикитайской пропаганды является то, что отсталые части австралийского населения начинают видеть в китайцах дикарей и “угрозу” для австралийского народа. Это еще больше усилилось в прошлом году во время антикоммунистических протестов в китайском Гонконге. В то время как австралийский истеблишмент приветствовал студентов, которые проводили митинги в Австралии в поддержку анти-китайских бунтовщиков в Гонконге, как “выражающих свое право на свободу слова”, студенты из Китая, которые тоже выражали свое право на свободу слова, храбро выступая в защиту своей родины, социалистического Китая, были обвинены во “вмешательстве во внутренние дела Австралии". Примечательно то, что в 2019 г. австралийское правительство объявило о создании новой федеральной правительственной целевой группы по расследованию “иностранного вмешательства” в австралийских университетах – этот шаг был явно направлен на запугивание китайских студентов, обучающихся в Австралии.

Антикоммунистически настроенная часть китайской общины также принимала активное участие в кампании против КНР и ее местных студенческих сторонников. Даже по сути как бы не выступая против соплеменников, а как бы лишь против "режима в КПК" , антикоммунистически настроенные китайские иммигранты своими действиями питают силы, которые сочетают антикоммунизм вообще и идеи белого превосходства в частности. Так, гонконгские студенты, выступающие против КНР, распространили на митинге, который они провели в сиднейском районе Мартин-Плейс в прошлом году, листовку с призывом не пускать в Австралию мигрантов из КНР. Тем временем, члены ультраправой секты Фалунь Дафа исповедуя идеи расовой сегрегации избегания смешанных рас “недочеловеков”, крайней гомофобии и враждебности к движениям за права женщин – проводили и проводят совместные встречи с австралийскими ультраправыми.

(с) sinologist

Источник: Colonel Cassad

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