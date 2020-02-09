Врачи рассказали об опасности вздрагивания перед засыпанием

По словам исследователей, вздрагивание перед засыпанием может являться симптомом опасных недугов. В целом, и сами мышечные тики можно разделить на несколько видов.

При локальной разновидности вздрагивания наблюдается сокращение одной мышцы, в связи с чем человек даже пробуждается на считанные секунды. При сегментарном типе тика сокращаются несколько мышц, а во время такого генерализованного движения вовлекаются множество тканей. Впервые миоколнию исследовали еще в конце 19-го века, связав этот процесс с неправильными сигналами мозга, передаваемыми в нервную систему.

Современные эксперты заявили, что регулярная миоклония может свидетельствовать об опасных заболеваниях вроде диабета, почечной недостаточности, нервных расстройств и гипотиреоза. В случае появления косвенного признака вышеназванных болезней, совмещенных с тиком, следует немедленно обратиться к врачу.

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