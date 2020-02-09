Коронавирусом заболел первый гражданин Украины

Гражданин Украины, 20-летний член экипажа находящегося на карантине у берегов Японии лайнера Diamond Princess, заразился коронавирусом 2019-nCoV.
Он стал первым украинцем, у которого диагностировали это заболевание. Информацию подтвердили в МИД Украины. Состояние мужчины удовлетворительное, он госпитализирован, информирует «Таймер Одесса».
Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. На его борту 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был житель Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел с судна 25 января в Гонконге.
У 70 пассажиров позже также диагностировали это заболевание.
Известно, что на корабле оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.
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