В отношениях России и Польши первый шаг к примирению должна сделать Москва – Валенса

Первый шаг для урегулирования отношений России и Польши должна сделать Москва. Об этом бывший президент Польши Лех Валенса заявил российскому изданию «Собеседник» в интервью, которое было опубликовано 7 февраля.
«[Первый шаг должна сделать] Россия. Меня всегда учили: всегда тот, кто сильнее, протягивает руку более слабому. Россия мощная, Польша намного слабее. Может, меня неправильно учили?» – сказал он.
По словам экс-президента, на месте президента РФ Владимира Путина он бы «ударил кулаком по столу и сказал: «Холера! Мы наконец должны наладить отношения с Польшей!».
«На мой взгляд, должны быть созданы три группы — по десять человек с каждой стороны. Одна чтобы разбиралась с вопросами военного времени. Мудрые люди должны найти соглашение по этой тематике. Вторая — взаимоотношениями Польши и СССР. И пусть они рассчитывают, кто кому чего должен, пересчитывают, доказывают свои расчеты… Придут к соглашению, и мы примем это. А третья группа пусть бы смотрела, какие решения они примут, чтобы нам занять хорошее положение в Европе», – отметил Валенса.
Он заявил, что сможет «заставить Польшу» принять идею Путина, если глава Кремля выйдет с таким предложением.
Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год.
19 декабря 2019 года Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. 24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что тогдашний посол Польши в Германии Юзеф Липский якобы поддержал идею Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.
28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.
29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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