Зараженный коронавирусом украинец пробудет в японской больнице не менее 14 дней – Минздрав

Зараженный коронавирусом украинец пробудет в японской больнице не менее 14 дней – Минздрав

09.02.2020, 20:54, Новости дня

Гражданин Украины – член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, у которого 9 февраля обнаружили коронавирус 2019-nCoV, – будет находиться в японской больнице как минимум 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

«Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней», – заявили в ведомстве.  

Коронавирус спровоцировал у украинца развитие острого респираторного заболевания, отметили в Минздраве. В министерстве сообщили, что будут ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья. 

Госпогранслужба имеет перечень всех 25 граждан Украины, которые находятся на лайнере, напомнили в Минздраве.

«После возвращения в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата возвращения их на Украину еще не определена», – добавили в министерстве. 

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. 

В Минздраве проинформировали, что на 9 февраля подтверждено заболевание у 70 человек, которые находились на лайнере: 28 граждан Японии, 14 – США, семь – Австралии, семь – Канады, пять – Филиппин, три – Гонконга, два – Китая и по одному гражданину Новой Зеландии, Аргентины, Великобритании и Украины. 

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 811 человек, подтверждено более 37 тыс. случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

В Украине случаев заражения не зафиксировано. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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