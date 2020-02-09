Запущенный Ираном спутник не вышел на орбиту

Иран запустил космический спутник отечественного производства в воскресенье, однако он не вышел на орбиту, сообщил представитель иранского министерства обороны.

«Спутник “Зафар” был успешно запущен, и мы достигли большинства целей, но он не вышел на орбиту, как планировалось», – заявил чиновник, выступая по государственному телевидению.

Запуск был очередным этапом программы, которая, по мнению США, помогает Тегерану развивать его баллистические ракетные технологии. Тегеран отрицает, что его аэрокосмическая программа предназначена для разработки ракет.

Объявление о предстоящем запуске спутника было сделано на фоне усиления напряженности в отношениях с США, которые ликвидировали иранского военного командира Касема Сулеймани в начале января. Министр информации и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари-Джахроми сообщал, что первым изображением, которое передаст спутник «Зафар» («Победа»), будет фотография Сулеймани.

Тегеран запустил первый спутник отечественного производства в 2009 году. В 2011 был запущен второй, а в 2012 – третий. Запуски, по меньшей мере, двух спутников в прошлом году провалились.

США обеспокоены тем, что баллистические технологии, используемые для выведения спутников на орбиту, также могут быть использованы для запуска ядерных боеголовок.

Тегеран утверждает, что никогда не стремился к созданию ядерного оружия, и отрицает, что его аэрокосмическая программа является прикрытием для разработки ракет.

Наряду с объявлением о предстоящем запуске спутника, иранский Корпус стражей исламской революции, который отвечает за ракетную программу страны, сообщил о появлении ракеты малого радиуса действия, созданной в Иране.

В сообщении говорилось, что ракета «Раад-500» весит наполовину меньше аналогичной ракеты «Фатех-110», но ее радиус действия – на 200 километров больше, и она может оснащаться двигателями нового поколения, разработанными для запуска спутников на орбиту.

США пока не прокомментировали это сообщение.

Вашингтон восстановил санкции против Ирана, после того как президент Дональд Трамп в 2018 году вывел США из соглашения по ядерной программе, заключенного Тегераном с шестью мировыми державами.

В соответствии с этим соглашением Тегеран должен был ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций против Ирана.

Однако США заявили, что соглашение было ущербным, поскольку не носило постоянного характера, не затрагивало ракетную программу и не касалось проблемы вмешательства Ирана в дела стран региона.

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