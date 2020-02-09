Обозреватель Tagespiegel — шаг вправо, шаг влево от Меркель — уже нацист

На днях Берлин вынудил уйти в отставку премьера Тюрингии из-за того, что за него в своё время проголосовали депутаты местного ландтага от партии «Альтернатива для Германии». И это самый настоящий «идиотизм», возмущается обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн. «Такой же идиотизм — провозглашать нацистами всех, кто находится справа и слева от Ангелы Меркель», — констатирует журналист немецкого издания.



Reuters

Случившееся в немецкой федеральной земле Тюрингия было самым настоящим «идиотизмом», пишет в свой колонке на страницах Der Tagesspiegel обозреватель немецкой газеты Харальд Мартенштайн.

Автор статьи имеет в виду отставку премьер-министра Тюрингии, члена Свободной демократической партии Германии Томаса Кеммериха, которого вынудили покинуть свой пост после того, как стало известно, что за его избрание также проголосовали депутаты ландтага от партии «Альтернатива для Германии».

«То, что случилось в федеральной земле Тюрингия, это идиотизм. Такой же идиотизм — провозглашать нацистами всех, кто находится справа и слева от Ангелы Меркель», — констатирует обозреватель Der Tagesspiegel.

Ведь когда нет этих «справа» и «слева», никакой речи о демократии идти уже не может, напоминает Мартенштайн.

«Оппозиция имеет право быть радикальной до известной степени», — настаивает журналист немецкого издания.

По его словам, миллионы избирателей, которых лишилась партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз, голосуют теперь за «Альтернативу за Германии не из-за того, что они «страстно желают прихода нового Гитлера».

«Они чувствуют, что их бросили на произвол судьбы, и лишь хотят легитимной смены направления. Страна, в которой могут быть только левое или левоцентристское правительства, превратится в управляемую демократию», — предупреждает Мартенштайн.

Неужто правительство федерального канцлера Ангелы Меркель в Берлине возьмёт и поместит четверть избирателей в Восточной Германии в «карантин словно инфицированных коронавирусом»? — задаётся вопросом автор статьи.

«Это их только ещё больше разгневает», — уверяет обозреватель немецкой газеты Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.

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